Απίστευτη απόπειρα ληστείας σημειώθηκε σε αυτοκινητόδρομο στην Ιταλία.

Ληστεία εμπνευσμένη από χολιγουντιανή ταινία πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας 9/2 σε αυτοκινητόδρομο της Ιταλίας, με τους επίδοξους ληστές να ανατινάζουν ένα θωρακισμένο όχημα χρηματαποστολής έχοντας «μπλοκάρει» τον δρόμο με τροποποιημένα οχήματα ώστε να μοιάζουν με περιπολικά της αστυνομίας.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου αποτυπώνεται η στιγμή που οι δράστες ανατίναξαν το θωρακισμένο βαν, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Το περιστατικό σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο που ενώνει το Λέτσε με το Μπρίντιζι, κοντά στην περιοχή Τουτουράνο.

{https://x.com/Barristerstreet/status/2020900685663887556}

Η αντίδραση της αστυνομίας ήταν σχεδόν άμεση, ενώ σημειώθηκε και ανταλλαγή πυροβολισμών. Δύο ύποπτοι συνελήφθησαν στη συνέχεια, ενώ οι έρευνες για το περιστατικό συνεχίζονται, με την ληστεία να εκτιμάται αποτυχημένη.

{https://x.com/repubblica/status/2020788738603848125}

Η ληστεία έφερε αντιδράσεις στο πολιτικό προσκήνιο της Ιταλίας. Η εφημερίδα La Repubblica δημοσίευσε βίντεο με τον βουλευτή της αντιπολίτευσης, Κλαούντιο Στεφανάτσι. Ο Στεφανάτσι σχολίασε: «Μια επίθεση, μέρα μεσημέρι, στον πιο πολυσύχναστο δρόμο στις δύο επαρχίες του Σαλέντο. Όπλα, εκρηκτικά. Ανταλλαγή πυροβολισμών με τους Καραμπινιέρι. Ο υπουργός Πιαντέδοσι θα πρέπει να σταματήσει να προσποιείται ότι δεν συνέβη τίποτα».