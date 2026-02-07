Μέλη της γυναικείας ομάδας χόκεϊ επί πάγου της Ελβετίας τέθηκαν σε απομόνωση, αφού μία παίκτρια που συμμετέχει στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2026, βρέθηκε θετική στον νοροϊό.
Την ανακοίνωση έκανε η Ελβετική Ομοσπονδία Χόκεϊ επί Πάγου το Σάββατο, ώρες πριν από τον αγώνα της με τον κάτοχο του τίτλου, Καναδά.
Ο αγώνας εναντίον του Καναδά το Σάββατο θα διεξαχθεί όπως έχει προγραμματιστεί, δήλωσε εκπρόσωπος της Ελβετίας στο Reuters.
Η Ελβετία νίκησε την Τσεχική Δημοκρατία σε μια συναρπαστική διαδικασία πέναλτι με 4-3 την Παρασκευή.
Η Ελβετία δήλωσε ότι το θετικό τεστ ήρθε μετά από αυτόν τον αγώνα και ότι τα μέτρα απομόνωσης ελήφθησαν προληπτικά.
Ο Καναδάς αναγκάστηκε να αναβάλει τον εναρκτήριο αγώνα του εναντίον της Φινλανδίας την Πέμπτη, αφού αρκετές Φιλανδές παίκτριες νόσησαν επίσης με νοροϊό.
Ο αγώνας αυτός έχει επαναπρογραμματιστεί για τις 12 Φεβρουαρίου.