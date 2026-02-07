Την ανακοίνωση έκανε η Ελβετική Ομοσπονδία Χόκεϊ επί Πάγου σήμερα.

Μέλη της γυναικείας ομάδας χόκεϊ επί πάγου της Ελβετίας τέθηκαν σε απομόνωση, αφού μία παίκτρια που συμμετέχει στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2026, βρέθηκε θετική στον νοροϊό.

Την ανακοίνωση έκανε η Ελβετική Ομοσπονδία Χόκεϊ επί Πάγου το Σάββατο, ώρες πριν από τον αγώνα της με τον κάτοχο του τίτλου, Καναδά.

Ο αγώνας εναντίον του Καναδά το Σάββατο θα διεξαχθεί όπως έχει προγραμματιστεί, δήλωσε εκπρόσωπος της Ελβετίας στο Reuters.

Η Ελβετία νίκησε την Τσεχική Δημοκρατία σε μια συναρπαστική διαδικασία πέναλτι με 4-3 την Παρασκευή.

Η Ελβετία δήλωσε ότι το θετικό τεστ ήρθε μετά από αυτόν τον αγώνα και ότι τα μέτρα απομόνωσης ελήφθησαν προληπτικά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Καναδάς αναγκάστηκε να αναβάλει τον εναρκτήριο αγώνα του εναντίον της Φινλανδίας την Πέμπτη, αφού αρκετές Φιλανδές παίκτριες νόσησαν επίσης με νοροϊό.

Ο αγώνας αυτός έχει επαναπρογραμματιστεί για τις 12 Φεβρουαρίου.