Η σύλληψη του κατηγορούμενου για κατασκοπεία αξιωματικού των Ενόπλων Δυνάμεων συνέπεσε χρονικά με την πρόταση «καταπέλτη» του εισαγγελέα στην πολύκροτη δίκη των υποκλοπών. Η σύμπτωση αποτελεί, αν μη τι άλλο, ένα de facto υπέρτατο τρολάρισμα προς την ελληνική Πολιτεία.

Διότι την ώρα που ο 50χρόνος σμήναρχος διερευνάται - και ορθώς προφανέστατα - για διαρροή κάποιων διαβαθμισμένων απόρρητων εγγράφων προς τρίτη χώρα, αυτοί που με το Predator παρακολουθούσαν την ηγεσία των στρατιωτικών δυνάμεων, υπουργούς, δημοσιογράφους και επιχειρηματίες βρίσκονται στο εδώλιο για πλημμελήματα. Βέβαια για να γίνει αυτό και να μην τους απαγγελθούν κατηγορίες για κατασκοπεία, μερίμνησαν όσοι υπουργοί και αξιωματικοί αν και θύματα παρακολούθησης, για λόγους που ουδείς έχει εξηγήσει, δεν προχώρησαν σε μηνύσεις.

Και αυτό, την ώρα που ακόμα κανείς δεν γνωρίζει σε ποια χέρια, εντός ή εκτός χώρας, έχουν καταλήξει τα προϊόντα των υποκλοπών, δηλαδή οι χιλιάδες ώρες παρακολούθησης της ανώτατης στρατιωτικής ηγεσίας και των υπουργών της κυβέρνησης.

Σε αυτή την εξόφθαλμη και εθνικά επικίνδυνη αντίφαση νοιώθει κανείς την ανάγκη να απαντήσει;

Ν.Α.