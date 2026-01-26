Σύμφωνα τα έγγραφα της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών, η εταιρεία δεν ενημέρωσε για όλες τις κινήσεις, αποκρύπτοντας τις δύο πρώτες που έγιναν στις 10 Δεκεμβρίου 2020.

Εκατόν εξήντα πέντε κινήσεις έχει καταγράψει η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας στην προπληρωμένη κάρτα του Αιμίλιου Κοσμίδη, σύμφωνα με τα στοιχεία που απέστειλε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας, όπου εκδικάζεται η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη, ο οποίος ήταν διπλός στόχος παρακολούθησης, μέσω της ΕΥΠ αλλά και με το κακόβουλο λογισμικό Predator, Ζαχαρίας Κεσσές, προσκόμισε στο δικαστήριο έγγραφα που αποτυπώνουν την κίνηση του λογαριασμού της επίμαχης κάρτας.

Όπως προκύπτει από τα έγγραφα αυτά, η προπληρωμένη κάρτα όχι μόνο δεν χρησιμοποιήθηκε δύο φορές, όπως ανέφερε ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Αχ. Ζήσης, αρχειοθετώντας τις μηνύσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη και του Θανάση Κουκάκη, αλλά έγιναν 165 συναλλαγές με αυτήν.

Σύμφωνα, μάλιστα, με τους συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας, οι συναλλαγές αφορούν πληρωμές προς παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, hosting και αποστολής SMS, οι οποίες, σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν, συνδέονται άμεσα με τη δημιουργία και τη συντήρηση του μηχανισμού ανώνυμης αποστολής κακόβουλων συνδέσμων με Predator.

Ωστόσο, αίσθηση προκαλεί το γεγονός πως, σύμφωνα τα έγγραφα της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών, η εταιρεία δεν ενημέρωσε για όλες τις κινήσεις, αποκρύπτοντας τις δύο πρώτες που έγιναν στις 10 Δεκεμβρίου 2020. «Γιατί η εταιρεία έχει αποκρύψει τις δύο πρώτες συναλλαγές;», αναρωτήθηκε ο κ. Κεσσές, προσθέτοντας πως ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, τον οποίο κατονόμασε, παρότι περιλαμβάνεται στη λίστα μαρτύρων, μέχρι σήμερα δεν έχει καταθέσει. Ζήτησε δε από το δικαστήριο να υπάρξει αναλυτική ενημέρωση για το ποια SMS πληρώθηκαν στις 10 Δεκεμβρίου 2020 και σε ποιους αποδέκτες στάλθηκαν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Εκτός, όμως, από τις τουλάχιστον ύποπτες αυτές συναλλαγές, έγινε αναφορά στη συστηματική χρήση της ίδιας κάρτας κατά την περίοδο Ιουνίου 2020 έως Δεκεμβρίου 2021.

Όπως φαίνεται, η κάρτα του Κοσμίδη χρησιμοποιήθηκε για πληρωμές υπηρεσιών hosting, cloud και καταχώρησης domains, οι οποίες ταυτίζονται με τις τεχνικές ανάγκες λειτουργίας υποδομών διασποράς κακόβουλων συνδέσμων.