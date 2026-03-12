Πηγές του περιβάλλοντος του Μεσσήνιου πολιτικού επιβεβαιώνουν πως αυτό που κατήγγειλε είναι ότι είχε πέσει θύμα παρακολουθήσεων.

«Βόμβα» μεγατόνων έριξε στη Βουλή ο Αντώνης Σαμαράς, στην τοποθέτησή του στην Ολομέλεια κατά τη συζήτηση της συμφωνίας για τις εξορύξεις υδρογονανθράκων.

Ο πρώην πρωθυπουργός, αποκάλυψε εμμέσως πως έπεσε και ο ίδιος θύμα της υπόθεσης των υποκλοπών. Ειδικότερα, ο κ. Σαμαράς, ανέφερε για τις υποκλοπές πως «αφορούν και εμένα προσωπικά», χωρίς να επεκταθεί περαιτέτω στο συγκεκριμένο ζήτημα.

