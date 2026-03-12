Η ταινία θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 2 Απριλίου.

Ένα σκοτεινό μυστικό κρυμμένο σε ένα ειδυλλιακό νησί, μια εξαφάνιση που ταράζει τη σιωπή μιας μικρής κοινωνίας και ένας άνθρωπος που καλείται να αντιμετωπίσει το παρελθόν του. Το «Μυστικό του Δάσους», η νέα ταινία των Μάκη Τσούφη και Στέλιου Ορφανίδη, είναι ένα ατμοσφαιρικό αστυνομικό θρίλερ που συνδυάζει αγωνία, ένταση και ανθρώπινο δράμα.

Με φόντο ένα νησιωτικό τοπίο όπου η ομορφιά συνυπάρχει με τη σκιά της διαφθοράς, η ταινία αφηγείται την ιστορία ενός πρώην αστυνομικού που επιστρέφει στη δράση όταν μια υπόθεση εξαφάνισης φέρνει στην επιφάνεια τις πιο επώδυνες μνήμες του. Καθώς η έρευνα βαθαίνει, τα όρια ανάμεσα στη δικαιοσύνη και την εκδίκηση αρχίζουν να θολώνουν.

Πρωταγωνιστούν οι Κώστας Καραθωμάς, Ιωάννα Πηλιχού, Αργύρης Γκαγκάνης, Χρήστος Κάλοου, Χάρης Εμμανουήλ, Αλέξανδρος Ρήγας, Μπέσσυ Μάλφα και Μαρία Εγγλεζάκη. Με κινηματογραφική ένταση και δυνατές ερμηνείες, το Μυστικό του Δάσους αποτελεί ένα καθηλωτικό θρίλερ για το τίμημα της εκδίκησης και την αναζήτηση της λύτρωσης.

Η ταινία θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 2 Απριλίου από την TFG.

Η υπόθεση

Σε ένα νησί, η μυστηριώδης εξαφάνιση μιας οικογένειας τουριστών διαταράσσει τη φαινομενικά ήρεμη ζωή της τοπικής κοινωνίας. Ο αστυνόμος Αντώνης, παρά τις επίμονες προσπάθειές του, οδηγείται σε αδιέξοδο. Τα στοιχεία είναι ελάχιστα και τα στόματα παραμένουν κλειστά. Απελπισμένος, στρέφεται στον παιδικό του φίλο Κώστα – έναν πρώην αστυνομικό που έχει αποσυρθεί μετά από μια αποτυχημένη επιχείρηση εξάρθρωσης διεθνούς σπείρας σωματεμπορίας, η οποία κόστισε τη ζωή της οικογένειάς του.

Συντετριμμένος από ενοχές, ο Κώστας έχει αποκοπεί από όλους, αρνούμενος να επιστρέψει στη δράση. Όμως, όταν βλέπει τη φωτογραφία της εξαφανισμένης μικρής κόρης και διαπιστώνει την απίστευτη ομοιότητά της με τη δική του χαμένη κόρη, κάτι αλλάζει μέσα του. Η υπόθεση παύει να είναι απλώς μια αστυνομική έρευνα – γίνεται βαθιά προσωπική.

Καθώς η έρευνα προχωρά, ο Κώστας έρχεται αντιμέτωπος με ένα οργανωμένο κύκλωμα διακίνησης ανθρώπων, με επικεφαλής τον αδίστακτο Κυριάκο. Στο πλευρό του Κώστα στέκεται η Μαρία, μια δυναμική μπαργούμαν που τον βοηθά να ξαναβρεί την εμπιστοσύνη και την ελπίδα που είχε χάσει. Η αλήθεια, όμως, αποδεικνύεται πιο σκοτεινή απ' όσο φανταζόταν: η διαφθορά αγγίζει τα υψηλότερα κλιμάκια της αστυνομίας. Όταν ο Κώστας πληροφορείται πως το κορίτσι είναι ακόμη ζωντανό, ξεκινά μια αγωνιώδης μάχη ενάντια στον χρόνο – και ενάντια στους προσωπικούς του δαίμονες.

Σημείωμα Σκηνοθετών

Με το «Μυστικό του Δάσους» θελήσαμε να αφηγηθούμε μια ιστορία που κινείται ανάμεσα στο προσωπικό τραύμα και την ανάγκη για δικαιοσύνη. Στον πυρήνα της ταινίας βρίσκεται ένας άνθρωπος που έχει χάσει τα πάντα και προσπαθεί να ζήσει με τις ενοχές του, μέχρι τη στιγμή που μια νέα υπόθεση τον αναγκάζει να το αντιμετωπίσει.

Ο Κώστας δεν είναι ένας τυπικός ήρωας. Είναι ένας άνθρωπος βαθιά πληγωμένος, εγκλωβισμένος στη μνήμη μιας αποτυχίας που κόστισε τη ζωή της οικογένειάς του. Όταν όμως έρχεται αντιμέτωπος με την εξαφάνιση ενός μικρού κοριτσιού που του θυμίζει τη δική του κόρη, η έρευνα μετατρέπεται σε μια προσωπική διαδρομή λύτρωσης. Μέσα από αυτή την πορεία, εξερευνούμε το λεπτό όριο ανάμεσα στη δικαιοσύνη και την εκδίκηση – ένα όριο που συχνά θολώνει όταν το συναίσθημα γίνεται πιο δυνατό από τη λογική.

Η επιλογή του νησιωτικού τοπίου δεν ήταν τυχαία. Θέλαμε ένα περιβάλλον που να συνδυάζει την ομορφιά και την ηρεμία με μια υποβόσκουσα απειλή. Το δάσος και η φύση λειτουργούν σχεδόν σαν ένας ακόμη χαρακτήρας: ένας χώρος που κρύβει μυστικά, σιωπές και αλήθειες που δύσκολα έρχονται στο φως. Σε μια μικρή κοινωνία όπου όλοι γνωρίζονται, η σιωπή μπορεί να γίνει συνενοχή και η εμπιστοσύνη να μετατραπεί σε παγίδα.

Παράλληλα, η ταινία αγγίζει ένα σκοτεινό αλλά πολύ πραγματικό κοινωνικό ζήτημα: την εμπορία ανθρώπων. Δεν μας ενδιέφερε μόνο η ένταση ενός αστυνομικού θρίλερ, αλλά και η ανάδειξη της ανθρώπινης διάστασης πίσω από τέτοιες ιστορίες – των θυμάτων, αλλά και εκείνων που παλεύουν να σταθούν απέναντι σε ένα σύστημα συχνά διεφθαρμένο.

Ιδιαίτερη σημασία για εμάς είχαν οι ερμηνείες των ηθοποιών, οι οποίοι έδωσαν βάθος και αλήθεια στους χαρακτήρες. Μέσα από τη συνεργασία όλων των συντελεστών προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε μια ατμόσφαιρα έντασης, αλλά και στιγμές ανθρώπινης ευαισθησίας, όπου το φως και το σκοτάδι συνυπάρχουν.

Το «Μυστικό του Δάσους» είναι τελικά μια ιστορία για τη μνήμη, την απώλεια και τη δεύτερη ευκαιρία. Για τη στιγμή που ένας άνθρωπος αποφασίζει να αντιμετωπίσει τους δαίμονές του και να αναζητήσει όχι μόνο την αλήθεια, αλλά και τη λύτρωση.

Μάκης Τσούφης & Στέλιος Ορφανίδης

Συντελεστές

Σκηνοθεσία και Σενάριο: Μάκης Τσούφης & Στέλιος Ορφανίδης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Στέλιος Ορφανίδης

Μοντάζ: Βαγγέλης Μιχαήλος & Στέλιος Ορφανίδης

Πρωταγωνιστούν: Κώστας Καραθωμάς, Ιωάννα Πηλιχού, Αργύρης Γκαγκάνης, Χρήστος Κάλοου, Χάρης Εμμανουήλ, Αλέξανδρος Ρήγας, Μπέσσυ Μάλφα, Μαρία Εγγλεζάκη, Παναγιώτης Τσουλής, Βαγγέλης Κάλοου, Μάνος Αντωνίου και Δαμιανός Νικολαΐδης

Μουσική: Κώστας Μαραγκός

Παραγωγή: Κώστας Καραθωμάς, Kappa Films

Οι φωτογραφίες από τα γυρίσματα της ταινίας είναι του Evangelos Callow