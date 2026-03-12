H Κέιτ Γουίνσλετ ετοιμάζει βαλίτσες για Μέση Γη.

Η Κέιτ Γουίνσλετ «ταξιδεύει» στη Μέση Γη για να συμμετάσχει στη νέα, επερχόμενη ταινία «The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum» του Άντι Σέρκις, σύμφωνα με το Deadline.

Η σταρ του «Τιτανικού» θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα ταινία που θα εστιάζει στον Γκόλουμ του Σέρκις, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτονται περισσότερες λεπτομέρειες.

Όπως αναφέρουν πηγές στο Deadline, oι Σέρκις και Πίτερ Τζάκσον -ο οποίος αναλαμβάνει χρέη παραγωγού στο πρότζεκτ- πέρασαν το μεγαλύτερο μέρος του περασμένου έτους συζητώντας με τη Γουίνσλετ ώστε να την πείσουν να εμφανιστεί στην ταινία, γεγονός που προϋποθέτει τη μετακόμισή της στη Νέα Ζηλανδία όπου θα γίνουν τα γυρίσματα, για έξι μήνες από τα τέλη Μαΐου μέχρι τον Οκτώβριο.

Σημειώνεται ότι η ηθοποιός γνωρίζει καλά τη Νέα Ζηλανδία, καθώς εκεί γυρίστηκε η ταινία που έκανε με τον Πίτερ Τζάκσον το 1994, «Ουράνια Πλάσματα».

Η Γουίνσλετ θα ενταχθεί σε ένα καστ που περιλαμβάνει την επιστροφή του Ελάιτζα Γουντ ως Φρόντο Μπάγκινς, του Ίαν ΜακΚέλεν ως Γκάνταλφ και του Σέρκις ως Γκόλουμ — ρόλοι με τους οποίους και οι τρεις έχουν συνδεθεί από την αρχική τριλογία του Τζάκσον, «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών».

Η νέα ταινία ακολουθεί την επικίνδυνη αποστολή του Άραγκορν να συλλάβει τον Γκόλουμ, πριν το πλάσμα αποκαλύψει την τοποθεσία του Δαχτυλιδιού στον Σάουρον. Η ιστορία, μεγάλο μέρος της οποίας αναπτύχθηκε από τις υποσημειώσεις του Τόλκιν, διαδραματίζεται μεταξύ του Χόμπιτ και της Συντροφιάς του Δαχτυλιδιού.

Το «The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum» έχει προγραμματιστεί να κάνει πρεμιέρα στις 17 Δεκεμβρίου του 2027.