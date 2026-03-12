Το επίσημο τρέιλερ είναι εδώ και σκορπάει ανατριχίλες.

H Neon κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ για τη νέα ταινία τρόμου «Hokum» του Ιρλανδού σκηνοθέτη Ντάμιαν Μακάρθι, ο οποίος επιστρέφει για να μας στοιχειώσει ξανά, μετά το ανατριχιαστικό «Oddity» του 2024.

Στην ταινία πρωταγωνιστεί ο Άνταμ Σκοτ, πλαισιωμένος από τους Πίτερ Κούναν, Ντέιβιντ Γουίλμοτ, Όστιν Αμέλιο, Φλόρενς Όρντες, Γουίλ Ο'Κόνελ και Μάικλ Πάτρικ.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, η ταινία ακολουθεί «τον μοναχικό μυθιστοριογράφο Ohm Bauman (Σκοτ), ο οποίος αποσύρεται σε ένα απομακρυσμένο πανδοχείο για να σκορπίσει τις στάχτες των γονιών του. Εκεί, οι ιστορίες του προσωπικού για μια μάγισσα που στοιχειώνει τη σουίτα αρχίζουν να κυριεύουν το μυαλό του. Σύντομα, τρομακτικά οράματα και μια σοκαριστική εξαφάνιση τον παρασύρουν σε μια εφιαλτική αναμέτρηση με τα πιο σκοτεινά βιώματα του παρελθόντος του».

Σημειώνεται ότι η ταινία έχει ήδη λάβει σήμανση «R» για «βίαιο περιεχόμενο και γλώσσα».

Όπως θα δείτε στο ανατριχιαστικό τρέιλερ, η ταινία έχει όλα τα κλισέ του horror.

{https://youtu.be/jP2nDyQWBOU?si=8JgRsspz4aBF456h}

Το «Hokum» αναμένεται να πραγματοποιήσει την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ SXSW το Σαββατοκύριακο στο Όστιν του Τέξας πριν το ντεμπούτο στις αίθουσες την 1η Μαΐου.