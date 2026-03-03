Ο Πινόκιο όπως δεν τον έχουμε ξαναδεί και ίσως να μην θέλουμε κιόλας...

Οι ταινίες τρόμου που παρουσιάζουν παραμορφωμένες και τρομακτικές εκδοχές παιδικών ηρώων φαίνεται πως θα στοιχειώνουν τις νύχτες μας. Η ομάδα πίσω από το Winnie-the-Pooh: Blood and Honey επιστρέφει με μια ακόμη αιματοβαμμένη ιστορία. Μετά από αρκετές απόπειρες με διάφορους άλλους χαρακτήρες, έρχεται η σειρά του Πινόκιο για μια αιματηρή σφαγή.

Το Pinocchio: Unstrung είναι μια νέα, βίαιη ταινία που ακολουθεί τον αγαπημένο χαρακτήρα καθώς επιθυμεί να γίνει ένα αληθινό αλλά πολύ τρομακτικό και επικίνυνο αγόρι. Με τον θρύλο του τρόμου Ρίτσαρντ Μπρέικ στον ρόλο του Τζεπέτο, το επερχόμενο πρότζεκτ εισάγει το κοινό σε μια ανατριχιαστική εκδοχή του χαρακτήρα που χρειάζεται να μαχαιρώσει και να σφάξει για να γίνει πραγματικός. Χάρη στην έμπνευση ενός κακού Τζίμινι Κρίκετ, με τη φωνή του «Φρέντι Κρούγκερ» Ρόμπερτ Ίνγκλαντ, ο Πινόκιο παίρνει όλη την ανθρώπινη σάρκα και τα όργανα που χρειάζεται μέσω μιας τρομακτικής σφαγής που μετατρέπει το όνειρο της ζωής σε εφιάλτη.

Το Pinocchio: Unstrung έχει τρέιλερ και περιγραφή που αναφέρει: Μια σκοτεινή ενηλικίωση του Πινόκιο, αυτή η ανατριχιαστική ιστορία ακολουθεί την ενοχλητική πορεία της εμβληματικής μαριονέτας προς την πραγματικότητα.

{https://youtu.be/Xt3zQ8v2pzk?si=eNuHJLMol_zKHM4R}

Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Ρις Φρέικ-Γουότερφιλντ που είχε σκηνοθετήσει το Winnie-the-Pooh: Blood and Honey. 2. Το τρέιλερ δείχνει τον Πινόκιο να μαχαιρώνει ανθρώπους με τη μύτη του, να ξεριζώνει τις σάρκες τους και να είναι βουτηγμένος στο αίμα από την κορυφή έως τα νύχια.

Ο σκηνοθέτης εξηγεί ότι στα γυρίσματα χρησιμοποίησαν μια animatronic μαριονέτα για Πινόκιο με την πρόθεση να φαίνεται όσο το δυνατόν πιο αληθινός. «Πρόκειται για μια διαστρεβλωμένη ιστορία ενηλικίωσης που ξετυλίγεται από την οπτική της μαριονέτας: ένα κατασκεύασμα που αγωνίζεται για αυτονομία ενώ χειραγωγείται από τις κακόβουλες δυνάμεις γύρω της, από τον σατανικό Κρίκετ του Ίνγκλαντ μέχρι τον εμμονικό Τζεπέτο του Μπρέικ».

Ο Πινόκιο είναι η πιο πρόσφατη προσθήκη σε αυτό το Σκοτεινό Σύμπαν της Παιδικής Ηλικίας (Twisted Childhood Universe). Πέρα από τον Γουίνι που θα επιστρέψει για μια τρίτη ταινία Blood and Honey, είδαμε επίσης το Peter Pan's Neverland Nightmare και το Bambi: The Reckoning.

Το σίγουρο πάντω είναι ότι κανένας θαυμαστής του Πινόκιο δεν είναι έτοιμος να δει τον αγαπημένο του χαρακτήρα να μαχαιρώνει ανθρώπους με τη μύτη του. Η επόμενη ταινία του TCU δεν έχει ακόμη ημερομηνία κυκλοφορίας, αλλά αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο της μέσα στο 2026.