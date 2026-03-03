To «Hotel Tehran» είναι το νέο θρίλερ δράσης που θα κυκλοφορήσει μέσα στη χρονιά.

O Λίαμ Νίσον και ο Ζάκαρι Λέβι είναι οι πρωταγωνιστές της νέας, επερχόμενης (επίκαιρης) ταινίας «Hotel Tehran» σε σκηνοθεσία του Ισραηλινού Γκάι Μόσε. Το θρίλερ δράσης έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει εντός του έτους σε διανομή της Inaugural Entertainment.

Τα γυρίσματα της ταινίας ολοκληρώθηκαν πριν από δύο χρόνια σε πόλεις του Μισισιπί, με το τοπίο να διαμορφώνεται κατάλληλα ώστε να αποδίδει την ατμόσφαιρα της Τεχεράνης.

Το «Hotel Tehran» ακολουθεί «μια ομάδα καταπονημένων από τον πόλεμο πρακτόρων της CIA, με μέντορα τον «Larry» (Νίσον) και αρχηγό τον «Tucker» (Λέβι). Μετά την τραγική έκβαση μιας αποστολής τους στο Αφγανιστάν, η ομάδα διεισδύει στην καρδιά της Τεχεράνης, επιδιώκοντας την εξιλέωση μέσα από μια παράτολμη επιχείρηση διάσωσης».

Στο πλευρό των δύο σταρ εμφανίζεται ο Κουίνσι Αϊζάια, ενώ το καστ περιλαμβάνει επίσης τους Γουές Τσάταμ, Τζέικ Τσόι, Γκραντ Χάρβεϊ, Αουγκούστο Αγκιλέρα, Ανέτ Μαχέντρου, Λάρα Βολφ και Τάιτους Ουέλιβερ.

Το σενάριο έχει την υπογραφή των Μόσε, Μαρκ Μπάτσι και Ρον Χάτσινσον βασισμένο σε μια ιδέα του πρώην αξιωματικού ειδικών επιχειρήσεων της CIA, Μπάζελ Μπαζ. Η Astral Future ανέλαβε την παραγωγή με τις Latigo Films και Dreamtime Films, σε συνεργασία με τις Oakhurst Entertainment, BondIt Media Capital, Eyevox Entertainment, Blue Rider Media και Thomasville Pictures.

«Το «Hotel Tehran» είναι μία συναρπαστική περιπέτεια και ταυτόχρονα μια αναφορά στην πίστη, τη λύτρωση και το ανθρώπινο κόστος των συγκρούσεων», ανέφερε σε δήλωσή του ο σκηνοθέτης.

«Αν και η ταινία αποτελεί προϊόν μυθοπλασίας, μεγάλο μέρος της πλοκής βασίζεται σε δικές μου εμπερίες και δεν θα μπορούσα να ζητήσω μια πιο αφοσιωμένη ομάδα ηθοποιών κα συνεργατών για να ζωντανέψουν αυτό το όραμα. Πιστεύουμε ότι η ταινία θα αποτελέσει μια εξαιρετική κινηματογραφική εμπειρία», συμπλήρωσε.

Όπως αναφέρει το Ηollywood Reporter, αυτή την περίοδο, ο Λίαμ Νίσον εμφανίζεται μαζί με τον Τζο Κίρι στην ταινία «Cold Storage» ενώ πρωταγωνιστεί και στο «4 Kids Walk Into a Bank» το οποίο αναμένεται τον Απρίλιο, από την Amazon MGM Studios. Από την πλευρά του, ο Ζάκαρι Λέβι πρωταγωνίστησε στις κυκλοφορίες του 2025, «Sarah's Oil» και «Not Without Hope».