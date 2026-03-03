Το Ιράν στοχοποιεί αμερικανικές βάσεις στην περιοχή, ακόμη στο έδαφος φιλικών κρατών. Η Τεχεράνη υπολογίζει ότι ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει οριστικά, μόνο αν το κόστος για τις ΗΠΑ αυξηθεί δραματικά, συμπεριλαμβανομένων αμερικανικών απωλειών.

7 σημεία της ιρανικής πλευράς και προσοχή στο έκτο σημείο:

1. Η Τεχεράνη δεν επιδιώκει πλέον εκεχειρία. Θεωρεί πως έκανε λάθος συμφωνώντας στην εκεχειρία του Ιουνίου - απλώς επέτρεψε στις ΗΠΑ και το Ισραήλ να ανεφοδιαστούν για να εξαπολύσουν νέο πόλεμο. Εκτιμά ότι αν συμφωνήσει τώρα σε εκεχειρία, θα δεχθεί επίθεση ξανά σε λίγους μήνες.

2. Για να είναι αποδεκτή μια εκεχειρία, θα πρέπει το κόστος για τις ΗΠΑ να γίνει πολύ μεγαλύτερο από ό,τι είναι σήμερα. Διαφορετικά, οι ΗΠΑ θα επαναλάβουν τον πόλεμο αργότερα.

3. Κατά συνέπεια, το Ιράν έχει αλλάξει στρατηγική. Πλήττει το Ισραήλ, αλλά πολύ διαφορετικά από τον πόλεμο του Ιουνίου. Υπάρχει ένα σταθερό επίπεδο επιθέσεων καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, αντί για ένα μπαράζ 50 πυραύλων ταυτόχρονα. Οι ζημιές στο Ισραήλ είναι μικρότερες, αλλά αυτό δεν είναι πρόβλημα, καθώς η Τεχεράνη έχει καταλήξει ότι η αντοχή του Ισραήλ στις καταστροφές είναι πολύ υψηλή - όσο οι ΗΠΑ παραμένουν στον πόλεμο. Γι αυτό το Ιράν εστιάζει στις απώλειες των ΗΠΑ.

4. Το Ιράν στοχοποιεί αμερικανικές βάσεις στην περιοχή, ακόμη στο έδαφος φιλικών κρατών. Η Τεχεράνη υπολογίζει ότι ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει οριστικά, μόνο αν το κόστος για τις ΗΠΑ αυξηθεί δραματικά, συμπεριλαμβανομένων αμερικανικών απωλειών. Μετά τη δολοφονία του Αγιατολάχ Χαμενεΐ, το Ιράν δηλώνει ότι δεν έχει πλέον κόκκινες γραμμές και θα κάνει τα πάντα για να πετύχει την καταστροφή αυτών των βάσεων και υψηλές αμερικανικές απώλειες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

5. Το Ιράν αντιλαμβάνεται ότι στο αμερικανικό κατεστημένο είχαν πειστεί ότι η προηγούμενη αυτοσυγκράτηση του Ιράν αντανακλούσε αδυναμία να αντιμετωπίσει τις ΗΠΑ σε άμεσο πόλεμο. Η Τεχεράνη κάνει τώρα ό,τι μπορεί για να αποδείξει το αντίθετο - παρά το τεράστιο κόστος που θα πληρώσει η ίδια. Κατά ειρωνικό τρόπο, η δολοφονία του Χαμενεΐ διευκόλυνε αυτήν την αλλαγή.

6. Μια πτυχή αυτού είναι ότι το Ιράν έχει πλέον πλήξει και βάσεις στην Κύπρο, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Το Ιράν γνωρίζει καλά ότι πρόκειται για επίθεση εναντίον κράτους της ΕΕ. Αλλά αυτό φαίνεται να είναι το νόημα. Η Τεχεράνη φαίνεται αποφασισμένη όχι μόνο να επεκτείνει τον πόλεμο σε κράτη του Περσικού Κόλπου αλλά και στην Ευρώπη. Σημειώστε την επίθεση στη γαλλική βάση στα ΗΑΕ. Για να μπορέσει να τελειώσει ο πόλεμος, πρέπει και η Ευρώπη να πληρώσει ένα κόστος.

7. Φαίνεται να υπάρχει μόνο περιορισμένη ανησυχία για την εσωτερική κατάσταση. Η ανακοίνωση του θανάτου του Χαμενεΐ άνοιξε ένα παράθυρο για να βγει ο κόσμος στους δρόμους και να επιδιώξει την ανατροπή του καθεστώτος. Αν και οι εκδηλώσεις χαράς ήταν εκτεταμένες, δεν παρατηρήθηκε πραγματική κινητοποίηση. Αυτό το παράθυρο κλείνει τώρα, καθώς το θεοκρατικό σύστημα εγκαθιστά νέα επίσημη ηγεσία.

(Ο Λευτέρης Στουκογεώργος είναι οικονομολόγος)