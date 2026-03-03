Ζητούν ενημέρωση για την εμπλοκή της χώρας στην αμερικανοϊσραηλινή επίθεση.

Την άμεση ενημέρωση της Βουλής και του ελληνικού λαού για τον βαθμό εμπλοκής της χώρας μας στο πόλεμο που εξαπέλυσαν από κοινού ΗΠΑ και Ισραήλ, εναντίον του Ιράν και που έχει προκαλέσει χάος σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και τη νοτιοανατολική Μεσόγειο, ζητούν από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά.

Ο Σωκράτης Φάμελλος ζητάει την άμεση σύγκλιση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών, ενώ ο Δημήτρης Κουτσούμπας απαιτεί να έρθουν στο Κοινοβούλιο οι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας, όπως και ο Αλέξης Χαρίτσης.

Το «προκεχωρημένο φυλάκιο» προκαλεί ανησυχία

Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος άριστος γνώστης της πολιτικής επικαιρότητας για να γνωρίζει ότι η κυβέρνηση έχει «προσκολλήσει» για τα καλά στον «άξονα» Ουάσιγκτον - Τελ Αβίβ, εγκαταλείποντας τα όποια «ψήγματα» πολυδιάστατης Εξωτερικής Πολιτικής διατηρούσαν οι προκάτοχοι του Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Για την ακρίβεια, η χώρα μας έχει μετατραπεί με τη «βούλα» της παρούσας κυβέρνησης σε «προκεχωρημένο φυλάκιο» της Δύσης, εγκαταλείποντας τον ρόλο του «συνομιλητή» με όλες της πλευρές, που διαχρονικά επιχειρούσε να έχει – όσο μπορούσε ως μέλος του ευρωατλαντικού στρατοπέδου.

Υπό αυτό το πρίσμα και με την εμβάθυνση των ελληνοαμερικών σχέσεων, που σημαίνει άνευ όρων «εκτέλεση» των όρων της Ουάσιγκτον, δεν προκαλεί εντύπωση η ανησυχία που εκφράζουν τα κόμματα της Αριστεράς και το ΚΚΕ, για το βαθμό εμπλοκής της χώρας μας στο νέο πολεμικό μέτωπο, αλλά και την πιθανότητα η Ελλάδα να αποτελέσει στόχο των ιρανικών αντιποίνων – κυρίως στις αμερικανικές βάσεις της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης.

Φάμελλος: «Ο πρωθυπουργός να καλέσει Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών»

Από το Ηράκλειο, ο Σωκράτης Φάμελλος ήταν ιδιαίτερα αυστηρός στην κριτική του προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Παράλληλα, ζήτησε την σύγκλιση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών, αναφέροντας ότι «εδώ που βρίσκεται η κατάσταση, που είναι πάρα πολύ κρίσιμη, αυτό που πρέπει να επιλέξει έστω και την τελευταία στιγμή ο κ. Μητσοτάκης, στον βαθμό της συνέπειας απέναντι στα σοβαρά ζητήματα εξωτερικής πολιτικής».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε την ανησυχία του μετά τη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ και του Ισραήλ, επαναλαμβάνοντας την ανάγκη να υπάρξει ενημέρωση από τον κ. Μητσοτάκη και να υπάρξει ρητή δήλωση του ότι δεν θα υπάρχει καμία εμπλοκή της χώρας μας.

«Αλλά χρειαζόμαστε και μια ενημέρωση για τα γενικότερα ζητήματα, γιατί το τελευταίο διάστημα βλέπουμε μόνο μεγαλόστομες δηλώσεις, ενώ η Ελλάδα απουσιάζει και από πρωτοβουλίες, αλλά και από ενημέρωση», υπογράμμισε, αφήνοντας σαφέστατες αιχμές για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης.

Κουτσούμπας: «Να ενημερωθεί άμεσα η Βουλή»

Με βάση τα όσα συμβαίνουν στην Κύπρο, όπου οι βρετανικές βάσεις αποτελούν στόχο των ιρανικών δυνάμεων και των συμμάχων τους, το ΚΚΕ μπορεί να αισθάνεται για ακόμα μια φορά δικαιωμένο. Κανείς δεν μπορεί να βάλει το «χέρι του στη φωτιά» ότι δεν θα αποτελέσουν στόχο και οι αμερικανικές βάσεις στη χώρα μας.

Άρα, είχε απόλυτο δίκιο όταν υποστήριζε ότι οι βάσεις και η διατήρηση τους μπορούν να οδηγήσουν σε περιπέτειες τον ελληνικό λαό. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Δημήτρης Κουτσούμπας ανέλαβε πρωτοβουλία, με επιστολή του προς τον Πρόεδρος της Βουλής και τους αρμόδιους υπουργούς.

Μέσω αυτής, ζητά την αναβολή της συζήτησης του νομοσχεδίου του για την ψήφο των ομογενών και απαιτεί την ενημέρωση της Ολομέλειας της Βουλής από την κυβέρνηση, τους υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας, με δυνατότητα τοποθέτησης και των εκπροσώπων των κομμάτων.

Παράλληλα, το ΚΚΕ ζητάει την άμεση απεμπλοκή της χώρας από τον πόλεμο, χαρακτηρίζοντας πρόσχημα την παρουσία νέων ελληνικών ναυτικών και αεροπορικών δυνάμεων στην Κύπρο. Όπως υποστηρίζει, αυτό δεν γίνεται για την υπεράσπιση της άμυνας της Κύπρου. «Ο ρόλος των ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Κύπρο θα είναι η προστασία των βρετανικών βάσεων στο νησί και των άλλων υποδομών του ΝΑΤΟ, των δυνάμεων που έχουν ευθύνη για την τουρκική εισβολή και κατοχή».

Παράλληλα, ο Περισσός καλεί τον ελληνικό λαό να δυναμώσει την πάλη του για να κλείσουν «όλες οι στρατιωτικές βάσεις από τη Σούδα της Κρήτης, μέχρι την Αλεξανδρούπολη και τη Λάρισα, να ανακληθεί η ελληνική πυροβολαρχία Πάτριοτ από τη Σαουδική Αραβία».

Χαρίτσης: «Στη Βουλή ο Μητσοτάκης»

Ο Αλέξης Χαρίτσης, εκτιμά και εκείνος πως η Ελλάδα εμπλέκεται ακόμα περισσότερο στη νέα σύρραξη. Παράλληλα, θεωρεί ότι ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να εμφανιστεί χωρίς καμία περαιτέρω καθυστέρηση στη Βουλή και να ενημερώσει σε προ ημερησίας συζήτηση για όλες τις εξελίξεις.

«Η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι ορμητήριο επιθέσεων. Η αυταρχική θεοκρατία του Ιράν δεν ανατρέπεται με τις βόμβες της παγκόσμιας ακροδεξιάς.

Το παράδειγμα της ισπανικής κυβέρνησης που καταδίκασε τον πόλεμο και μπλόκαρε τη χρήση στρατιωτικών βάσεων στο έδαφός της για στρατιωτικές επιχειρήσεις, δείχνει ότι υπάρχει κι άλλος δρόμος πέρα από αυτόν της πλήρους υποτέλειας που ακολουθεί η θλιβερή ευρωπαϊκή ηγεσία», ανέφερε σε μήνυμά του ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς.