Τι απαντά η κυβέρνηση στο αίτημα πολιτικών αρχηγών.

Στο γραφείο του στη βουλή θα δει ο Κ. Μητσοτάκης όσους πολιτικούς αρχηγούς ζητήσουν να ενημερωθούν για τον πόλεμο στην Μ. Ανατολή και την στάση που θα κρατήσει η Ελλάδα το επόμενο διάστημα. Πρώτος αρχηγός που θα τον επισκεφθεί σήμερα είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Ν. Ανδρουλάκης που ζήτησε δημόσια ενημέρωση.

Κατά τα άλλα η κυβέρνηση απορρίπτει τις προτάσεις της αντιπολίτευσης για σύγκληση των Πολιτικών Αρχηγών. «Φαντάζεστε ένα Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών με παρούσα την Ζωή Κωνσταντοπούλου να λέει τα δικά της και τα κόμματα της Αριστεράς να διαφωνούν σε όλα με την κυβέρνηση; Τι συζήτηση μπορεί να γίνει;» σχολιάζουν κυβερνητικά στελέχη.

