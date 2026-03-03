Ο «κόκκινος» συναγερμός στου Μαξίμου υποβαθμίζεται σε… «πορτοκαλί» - Γιατί είναι σε δύσκολη θέση οι υπουργοί θύματα του Predator - Διαφορετικές εκτιμήσεις στην κυβέρνηση για τις επιπτώσεις από το σκάνδαλο.

Την Παρασκευή ο πρωθυπουργός δεν απάντησε στον Ν. Ανδρουλάκη όταν προκλήθηκε για την υπόθεση των υποκλοπών που επιστρέφει με νέα έρευνα και διευρυμένο κατηγορητήριο… «Θα απολογηθείτε και θα είναι μέρα μεσημέρι» είπε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και ο Κ. Μητσοτάκης του έδωσε ραντεβού για άλλη μέρα!

Ένα 24ωρο μετά -το Σάββατο -ξέσπασε πόλεμος στην Μ. Ανατολή. Και το ραντεβού της κυβέρνησης με την αντιπολίτευση για τις υποκλοπές μάλλον πάει προς τα πίσω. Ή αυτό τουλάχιστον προσδοκά το Μαξίμου.

Υποβαθμίζεται - λόγω πολέμου- ο «συναγερμός» στο Μαξίμου

Και κάπως έτσι- λόγω πολέμου- ο «κόκκινος» συναγερμός που είχε χτυπήσει στο Μαξίμου μετά την απόφαση του Πρωτοδικείου και τις βαριές καμπάνες στους τέσσερις ιδιώτες κατηγορούμενους για τις υποκλοπές , υποβαθμίζεται σε «πορτοκαλί».

Όχι διότι η υπόθεση έπαψε να είναι πολύ σοβαρή με τον στενό πυρήνα της κυβέρνησης να ξαναμπαίνει στο «κάδρο» της αντιπολίτευσης, ενδεχομένως και της δικαιοσύνης.

Αλλά επειδή η κυβέρνηση εκτιμά ότι ο η περιφερειακή σύρραξη στην γειτονιά μας μοιραία θα εκτοπίσει το θέμα από την επικαιρότητα. Τουλάχιστον για όσο διάστημα κρατήσουν οι πολεμικές επιχειρήσεις ΗΠΑ- Ισραήλ εναντίον του Ιράν με την Ελλάδα να συνδράμει με φρεγάτες την Κύπρο που βρίσκεται υπό άμεση απειλή από τα Ιρανικά αντίποινα.

Η επιθυμία της κυβέρνησης να ξανα- ξεχαστεί το θέμα των παράνομων παρακολουθήσεων με το ερώτημα αν υπήρξε ή όχι συντονισμένο κέντρο ΕΥΠ- predator να αιωρείται ακόμη, μπορεί να αποδειχθεί ευσεβής πόθος. Δεδομένου ότι η δικαιοσύνη αποφάσισε να ξεθάψει την υπόθεση των υποκλοπών αφήνοντας σοβαρές αιχμές για τους χειρισμούς του Αρείου Πάγου στην πρώτη φάση της δικαστικής έρευνας. Αυτό σημαίνει ότι η νέα έρευνα θα τρέξει και μάλιστα μέσα στην προεκλογική περίοδο.

Διχασμένοι στην κυβέρνηση ως προς τις επιπτώσεις

Στην κυβέρνηση οι απόψεις διίστανται ως προς το πόσο μπορεί να πλήξει την κυβέρνηση η επανεξέταση αυτής της σκοτεινής υπόθεσης.

Οι πιο ψύχραιμοι ποντάρουν σε δύο κυρίως παράγοντες. Στο ότι θεωρούν απίθανο η όποια δικαστική έρευνα να φθάσει στον πυρήνα του Μαξίμου εφόσον δεν έχει αποδειχθεί σύνδεση του predator με την ΕΥΠ και στην εκτίμηση ότι οι υποκλοπές του 2022 δύσκολα μπορούν να μετατραπούν σε κριτήριο ψήφου το 2027.

«Οι αρχικές δημοσκοπήσεις όταν ξέσπασε η υπόθεση έδειξαν ότι οι ψηφοφόροι δύσκολα ταυτίζονται με τέτοια θέματα. Και το απέδειξε το συντριπτικό ποσοστό με το οποίο ξανακέρδισε η Ν.Δ τις εκλογές ένα χρόνο αργότερα» λένε.

Φοβούνται δημοσκοπικές απώλειες στο κέντρο

Οι πιο επιφυλακτικοί κυβερνητικοί παράγοντες έχουν άλλη άποψη. Πιστεύουν ότι όπως τα Τέμπη ζημίωσαν δημοσκοπικά την κυβέρνηση εκ των υστέρων έτσι μπορεί να συμβεί και με το θέμα των υποκλοπών. Πολλώ δε μάλλον που την ευθύνη για την ΕΥΠ την είχε και εξακολουθεί να την έχει το Μαξίμου. Εξ ου και απομακρύνθηκε τότε από τη θέση του Γεν. Γρ. του πρωθυπουργού το δεξί χέρι και ανιψιός του Κ. Μητσοτάκη, Γρ. Δημητριάδης.

Ο κίνδυνος που βλέπουν - ακόμη κι αν δεν αποδειχθεί κάτι μεμπτό- είναι η απώλεια μέρος των κεντρώων ψηφοφόρων που είναι αρκετά ευαισθητοποιημένοι σε θέματα που άπτονται του κράτους Δικαίου.

Σε δύσκολη θέση οι υπουργοί - θύματα του Predator

Σε εξαιρετικά δύσκολη θέση βρίσκονται μετά τις τελευταίες δικαστικές εξελίξεις και όσοι κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης που έπεσαν θύματα του Predator.

Κυρίως επειδή εκτίθενται περαιτέρω στα μάτια της κοινής γνώμης μη παίρνοντας καμία πρωτοβουλία για να μάθουν ποιοι τους παρακολουθούσαν και γιατί. Ούτε τότε - ούτε τώρα σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες - κινήθηκαν ή έχουν σκοπό να κινηθούν νομικά για να ξεσκεπάσουν το παράνομο κύκλωμα.

Η απροθυμία τους δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη αφού από όλους τους πολιτικούς που μπήκαν στο στόχαστρο του Predator, μόνον ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναζήτησε την αλήθεια…