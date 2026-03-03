Με την ορθή συμπλήρωση των στοιχείων και την υποβολή των δικαιολογητικών, η διαδικασία ολοκληρώνεται γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία.

Η κάρτα ανεργίας αποτελεί το βασικό αποδεικτικό ιδιότητας για κάθε άνεργο που επιθυμεί πρόσβαση σε επιδόματα, προγράμματα απασχόλησης και κοινωνικές παροχές. Η διαδικασία είναι απλή και πραγματοποιείται ηλεκτρονικά.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), με χρήση των κωδικών TAXISnet. Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει τα προσωπικά του στοιχεία και επισυνάπτει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η κάρτα εκδίδεται άμεσα σε ψηφιακή μορφή.

Ποιοι μπορούν να εκδώσουν κάρτα ανεργίας

Δικαίωμα εγγραφής στο μητρώο ανέργων έχουν όσοι βρίσκονται σε ηλικία εργασίας, δεν εργάζονται και δεν παρακολουθούν πρόγραμμα πλήρους φοίτησης.

Η εγγραφή αφορά τόσο Έλληνες πολίτες όσο και πολίτες άλλων χωρών με νόμιμη άδεια διαμονής.

Τι προσφέρει η κάρτα ανεργίας

Η κατοχή της κάρτας δίνει τη δυνατότητα για:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης.

Λήψη επιδομάτων.

Εκπτώσεις σε μέσα μαζικής μεταφοράς.

Πρόσβαση σε κοινωνικά προγράμματα, όπως κοινωνικός τουρισμός και δωρεάν βιβλία.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Για την ολοκλήρωση της αίτησης απαιτούνται: