Γιορτή και σήμερα 3 Μαρτίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026.

Η 3η Μαρτίου κάθε έτους είναι μέρα που η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026, τη μνήμη πολλών Αγίων και μαρτύρων.

Συγκεκριμένα τιμώνται κυρίως οι εξής Άγιοι:

Άγιοι Ευτρόπιος, Κλεόνικος και Βασιλίσκος – Μάρτυρες που έζησαν για την πίστη και τιμώνται για το μαρτύριό τους.

Άγιος Θεοδώρητος, Ιερομάρτυρας και πρεσβύτερος της Εκκλησίας της Αντιοχείας.

Όσιοι Ζήνων και Ζωίλος, και Οσία Πιαμούν η Παρθένος.

Οσία Αλεξάνδρα η εξ Αλεξανδρείας – Μια όσια μορφή της χριστιανικής πίστης.

Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου του Βολοκολάμσκ, μια τοπική (πεζοποριακή) γιορτή της Παναγίας στη Ρωσία.

Άγιος Ιωάννης, Πατριάρχης Γεωργίας, και εννέα Μάρτυρες εκ Γεωργίας.

Ονόματα που έχουν γιορτή σήμερα