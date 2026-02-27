Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου.

Σήμερα Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου γιορτάζουμε τους Α' Χαιρετισμούς, ενώ τιμάται παράλληλα η μνήμη του Οσίου Ασκληπιού και του Αγίου Νήσιου του Μάρτυρος.

Γιορτάζουν δηλαδή οι:

Ασκληπιός, Ασκληπιάς, Ασκληπιάδα

Νήσιος, Νήσης

Μια από τις σημαντικότερες ακολουθίες της Σαρακοστής

Η πρώτη Παρασκευή της Σαρακοστής αποτελεί την ημέρα ορόσημο για την έναρξη των ακολουθιών των Χαιρετισμών της Παναγίας.

Οι Χαιρετισμοί είναι μια από τις πιο σημαντικές ακολουθίες της Σαρακοστής και ψάλλονται παραδοσιακά το απόγευμα, περίπου μεταξύ 17:00 και 19:00, ανάλογα με τον κάθε ναό.

Στην Α’ Στάση (οἶκοι Α–Ζ), ο ὑμνογράφος εξιστορεί και ανυμνεί τα γεγονότα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και κλείνει με τον οἶκο όπου ο δίκαιος Ιωσήφ δοξάζει τον Θεό για το Μέγα Μυστήριο με το «Ἀλληλούϊα». Αυτή η πρώτη Στάση εισάγει τους πιστούς στο πνευματικό νόημα της Σαρακοστής, προετοιμάζοντας την καρδιά για την ανατολή του Χριστού και τον εορτασμό της Θεοτόκου.

Aξίζει να σημειωθεί ότι λόγω της σημαντικότητας των ακολουθιών των Χαιρετισμών σε πολλές περιοχές της χώρας, ιδίως στην περιφέρεια, οι Μητροπόλεις επιθυμώντας να διευκολύνουν τους ηλικιωμένους αλλά και να προσφέρούν την δυνατότητα σε εργαζομένους, νέους και μαθητές να συμμετέχουν στην Ακολουθία έχουν καθιερώσει την τέλεση δεύτερης Ακολουθίας των Χαιρετισμών της Παναγίας μετά το πέρας της πρώτης.