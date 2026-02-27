Τι γιορτάζουμε ανήμερα των Αγίων Θεοδώρων, η ιστορία για το «δια κολλύβων» θαύμα και ο λόγος που οι πιστοί θεωρούν την γιορτή άτυπο Ψυχοσάββατο.

To Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, το πρώτο της Σαρακοστής η Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη των Αγίων Θεοδώρων, δύο Αγίων με το ίδιο όνομα, του Τήρωνος και του Στρατηλάτη που τιμώνται και μαζί και χωριστά. Η μνήμη τους Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος εορτάζεται στις 17 Φεβρουαρίου όμως του Αγίου Θεοδώρου του Στρατηλάτου τιμάται λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 8 Φεβρουαρίου. Η Σύνοδος της Λαοδικείας, ανάμεσα στους κανόνες που εξέδωσε ήταν και εκείνος που ανέφερε ρητά ότι «δεν πρέπει να εορτάζονται Άγιοι κατά τη νηστεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, αλλά να μετατίθεται η μνήμη Τους στο αμέσως επόμενο Σάββατο ή την Κυριακή». Έτσι, χάρις στο μεγάλο θαύμα «διά κολλύβων» του Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος με τα κόλλυβα που έγινε την Καθαρά Δευτέρα, μετατέθηκε η μνήμη των Αγίων Θεοδώρων στο πρώτο Σάββατο των νηστειών και έχει ιδιαίτερη πνευματική σημασία για την Ορθόδοξη Εκκλησία.

Το «δια κολλύβων» θαύμα που τιμάμε ανήμερα των Αγίων Θεοδώρων

Ο Ιουλιανός, αν και είχε λάβει χριστιανική αγωγή και είχε χειροθετηθεί αναγνώστης, αποστασιοποιήθηκε από την πίστη και επιχείρησε να επαναφέρει την ειδωλολατρία. Γνωρίζοντας ότι οι χριστιανοί εισέρχονταν στη νηστεία της Σαρακοστής, διέταξε κρυφά να ραντιστούν με αίμα ειδωλολατρικών θυσιών όλα τα τρόφιμα της αγοράς, με σκοπό να μολύνει τους πιστούς. Τότε, σύμφωνα με την παράδοση, ο Άγιος Θεόδωρος ο Τήρων εμφανίστηκε σε όραμα στον Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως Ευδόξιο και αποκάλυψε το σχέδιο. Τον προέτρεψε να ειδοποιήσει τους χριστιανούς να μην αγοράσουν τρόφιμα από την αγορά, αλλά να βράσουν σιτάρι και να τραφούν με κόλλυβα. Με την προτροπή του αγίου, οι πιστοί έβρασαν σιτάρι και έφαγαν κόλλυβα, διαφυλάσσοντας τη νηστεία τους. Σε ανάμνηση του γεγονότος, η Εκκλησία καθιέρωσε τον ετήσιο εορτασμό του θαύματος το πρώτο Σάββατο της Σαρακοστής αποδίδοντας δόξα στον Θεό και τιμή στον μεγαλομάρτυρα.

Το άτυπο Ψυχοσάββατο: Ο συμβολισμός και η προσφορά κολλύβων

Η γιορτή των Αγίων Θεοδώρων θεωρείται από πολλούς ως ένα άτυπο Ψυχοσάββατο, καθώς τα κόλλυβα που προσφέρονται την ημέρα αυτή παραπέμπουν συμβολικά και στη μνήμη των κεκοιμημένων. H Εκκλησία έχει θεσμοθετήσει δύο επίσημα Ψυχοσάββατα κατ’ έτος, το πρώτο πριν από την Κυριακή της Απόκρεω (φέτος στις 14 Φεβρουαρίου) και το δεύτερο πριν από την Κυριακή της Πεντηκοστής (φέτος στις 30 Μαΐου). Ωστόσο, στη λαϊκή εκκλησιαστική παράδοση το Σάββατο των Αγίων Θεοδώρων αναφέρεται συχνά ως «Ψυχοσάββατο» με άτυπο χαρακτήρα, λόγω της τέλεσης μνημοσύνων σε αρκετές περιοχές της χώρας. Τα κόλλυβα όταν προσφέρονται προς τιμήν αγίων, αποτελούν ένδειξη ευλογίας και υπενθύμιση της νίκης τους επί της αμαρτίας και του θανάτου. Διαφέρουν από τα κόλλυβα των μνημοσύνων, που έχουν σαφή αναφορά στην ανάσταση των νεκρών. Έτσι, η γιορτή των Αγίων Θεοδώρων συνδυάζει τη χαρά της τιμής των μαρτύρων με τη βαθιά εσχατολογική ελπίδα της Εκκλησίας.

Πότε θα διαβαστούν στην Εκκλησία τα κόλλυβα για των Αγίων Θεοδώρων - Τι να γνωρίζουν οι πιστοί

Σύμφωνα με το τελετουργικό τα κόλλυβα θα διαβασθούν το απόγευμα της Παρασκευής 27 Φεβρουαρίου στον Εσπερινό – Ακολουθία Κολλύβων αλλά και ανήμερα των Αγίων Θεοδώρων, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου στον καθιερωμένο Ὄρθρο – Θ. Λειτουργία και Ακολουθία Κολλύβων.

Παρακολουθήστε LIVE την λειτουργία για τους Αγίους Θεοδώρους και το Ψυχοσάββατο

Μπορείτε να παρακολουθήσετε σε ζωντανή μετάδοση την θεία λειτουργία από τον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Κολωνού στις 7:00 π.μ.

