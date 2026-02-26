Άλλη μία ήττα υπέστη ο Παναθηναϊκός στη Eurolegaue, αυτή τη φορά από την Παρί.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχθηκε την Παρί στο Telekom Center Athens για την 29η αγωνιστική της Euroleague.

Το «τριφύλλι», το οποίο δεν είχε στη διάθεσή του τον Κέντρικ Ναν πραγματοποίησε κακή εμφάνιση στο μεγαλύτερο σημείο της αναμέτρησης, με την Παρί να αποκτάει σημαντική διαφορά στην δεύτερη περίοδο. Η Παρί εκμεταλλεύτηκε τις αμυντικές αστοχίες των πρασίνων και επέβαλε το γρήγορο ρυθμό στο παιχνίδι της. Στην τέταρτη περίοδο οι γηπεδούχοι άγγιξαν την ανατροπή, ωστόσο ο Χέιζ-Ντέιβις αστόχησε σε τρίποντο στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Εντυπωσιακό ευρωπαϊκό ντεμπούτο με την φανέλα του Παναθηναϊκού πραγματοποίησε ο Χέιζ-Ντέιβις, σκοράροντας 27 πόντους σε 32 λεπτά συμμετοχής, ενώ κυρίαρχος στη ρακέτα ήταν ο Κένεθ Φαρίντ με 17 πόντους και 5 ριμπάουντ σε 17 λεπτά. Από την Παρί ξεχώρισε ο Ναντίρ Ίφι με 20 πόντους.

Με την ήττα αυτή ο Παναθηναϊκός έριξε και άλλο το σερί του στο 16-13 και πλέον μπαίνει σε μπελάδες ώστε να μείνει σε τροχιά 10αδας. Από την άλλη, αυτή ήταν μόλις η 10 νίκη της Παρί στη διοργάνωση, κάνοντας την έκπληξη στην αγωνιστική.

Για την επόμενη αγωνιστική ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ στις 6/3, σε ένα ντέρμπι με μεγάλη βαθμολογική σημασία και για της δύο ομάδες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα δεκάλεπτα: 29-29, 45-58, 70-80, 99-104