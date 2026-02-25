Ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε την Ζαλγκίρις στο Κάουνας στο πλαίσιο της 29ης αγωνιστικής της Euroleague γνωρίζοντας την ήττα με σκορ 99-94.
Σε ένα ματς για γερά νεύρα, το οποίο οδηγήθηκε σε δύο παρατάσεις, ο Ολυμπιακός πάλεψε μέχρι τέλους έχοντας δύο πολύ σημαντικές απουσίες, τους Σάσα Βεζένκοφ και Νίκολα Μιλουτίνοφ. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πλήρωσε τα λάθη της, αδυνατώντας να βγάλει κρίσιμες άμυνες στο φινάλε.
Για τους «ερυθρόλευκους» σε μεγάλη βραδιά ήταν ο Εβάν Φουρνιέ (32 πόντοι, 9 ριμπάουντ) , ενώ για τους Λιθουανούς πρωταγωνίστησε ο πρώην κόκκινος Γουίλιαμς-Γκος (23 πόντοι) και ο Σιλβάιν Φρανσίσκο (23 πόντοι, 7 ασίστ)
Η ήττα αυτή ρίχνει το σερί του Ολυμπιακού στο 18-10 (εκκρεμεί ο εξ' αναβολής αγώνας με την Φενέρμπαχτσε) και πλέον βάζει «φωτιά» στη μάχη για την τετράδα. Από την άλλη, η Ζαλγκίρις ανεβαίνει στο 16-13, στη προσπάθεια της να τερματίσει στην εξάδα που οδηγεί απευθείας στα play-off.
Την επόμενη αγωνιστική (6/3), ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο ΣΕΦ τον Παναθηναϊκό, σε ένα ματς ντέρμπι που θα κρίνει πολλά για τη συνέχεια.
Τα δεκάλεπτα: 18-18, 37-39, 51-60, 73-73, 82-82, 99-94