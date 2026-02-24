Με ψηλά το κεφάλι ολοκληρώνει ο Ολυμπιακός την παρουσία του στο φετινό Uefa Champions League.

Ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε τη Λεβερκούζεν στη BayArena για το δεύτερο παιχνίδι της ενδιάμεσης φάσης του Champions League προσπαθώντας να ανατρέψει το εις βάρος του 2-0.

Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ πίεσε, είχε τη κατοχή όμως δεν μπόρεσε να μετατρέψει τις ευκαιρίες σε γκολ. Το σκορ παρέμεινε στο 0-0, με την Λεβερκούζεν να προκρίνεται στους 16 της διοργάνωσης.

Το ευρωπαϊκό ταξίδι του Ολυμπιακού τελειώνει με μία αξιοπρεπέστατη παρουσία, παλεύοντας μέχρι τέλους απέναντι σε Ρεάλ Μαδρίτης, Άρσεναλ και Μπαρτσελόνα, ενώ οι νίκες απέναντι σε Κάϊρατ, Άγιαξ και Λεβερκούζεν τον έφεραν στην ενδιάμεση φάση της διοργάνωσης.

Σημειώνεται ότι στο 62΄ η Λεβερκούζεν έφτασε «μια ανάσα» από το να τελειώσει την υπόθεση-πρόκριση. Ήταν ένας καταπληκτικός συνδυασμός Ποκού-Γκριμάλντο και εκτέλεση του τελευταίου με τη μπάλα να «τραντάζει» το οριζόντιο δοκάρι του Τζολάκη και, στην επαναφορά, τον Σικ να μην προλαβαίνει να τη στείλει στα δίχτυα. Γενικά στο β΄ ημίχρονο η εικόνα ήταν ίδια, με τους Γερμανούς να υποπίπτουν σε πολλά λάθη στην πίεση του Ολυμπιακού, που όμως αδυνατούσε να δημιουργήσει μια «μεγάλη» φάση. Λίγο μετά το μέσον του β΄ ημιχρόνου ο Μεντιλίμπαρ προχώρησε σε διορθωτικές κινήσεις, ποντάροντας στην εκτελεστική δεινότητα του Ελ Κααμπί και τη φρεσκάδα του Αντρέ Λουϊς.

Η Λεβερκούζεν είχε «καθήσει» στο 2-0 του πρώτου αγώνα, έκανε το χρόνο να κυλά υπέρ της και δεν έβγαλε πολλούς παίκτες στην επίθεση. Έτσι, παρά τα πολλά λάθη τους, οι γηπεδούχοι είχαν πάντα παίκτες πίσω να καλύψουν τα αμυντικά κενά που προέκυπταν. Ο Ολυμπιακός είπε «αντίο» στην Ευρώπη για εφέτος με μία κυριαρχική εμφάνιση στη Γερμανία, όπου για πρώτη φορά δεν δέχτηκε γκολ. Από την άλλη πλευρά, όμως, δεν κατάφερε να δημιουργήσει ευκαιρία ώστε να ανοίξει το σκορ και να βάλει δύσκολα στη Μπάγερ.

Διαιτητής: Μάικλ Όλιβερ (Αγγλία)

Κίτρινες: Πιρόλα

ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ (Κάσπερ Χιούλμαντ): Μπλάσβιτς, Κουάνσα, Άντριχ, Ταπσόμπα, Βάθκεθ (77΄ Αρτούρ), Γκριμάλντο, Παλάσιος (72΄ Φερνάντες), Γκαρθία, Μάσα (56΄ Ποκού), Χόφμαν (73΄ Κούλμπρεθ), Σικ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουϊς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Πιρόλα, Ρέτσος, Ορτέγκα, Ροντινέι, Ντάνι Γκαρθία (89΄ Κλέιτον), Έσε, Μουζακίτης (79΄ Σιπιόνι), Τσικίνιο (66΄ Αντρέ Λουϊς), Μαρτίνς (89΄ Μπρούνο), Ταρέμι (66΄ Ελ Κααμπί).