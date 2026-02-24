Οι μετανάστες εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια χερσαίων ερευνών.

Στελέχη του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών του Λιμενικού Σώματος στο Φαρμακονήσι εντόπισαν 40 μετανάστες, εκ των οποίων οι 24 άνδρες, οι 13 γυναίκες και 3 ανήλικοι.

Οι μετανάστες, όπως έγινε γνωστό την Τρίτη, εντοπίστηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας κατά τη διάρκεια χερσαίων ερευνών και μεταφέρθηκαν με περιπολικό σκάφος στο λιμάνι του Λακκιού στη Λέρο.

Στη συνέχεια οδηγήθηκαν στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή του νησιού για προσωρινή φιλοξενία. Στο μεταξύ, το Λιμεναρχείο Λέρου έχει αναλάβει την προανάκριση, ενώ εξετάζονται οι συνθήκες άφιξης τους.

Με πληροφροίες της ΕΡΤ