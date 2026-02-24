Στις 28 Φλεβάρη συμπληρώνονται 3 χρόνια από το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη.

Τρία χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την τραγωδία στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς.

Η ΕΛΜΕ Πειραιά καλεί όλους στη μαθητική κινητοποίηση Πέμπτη 26 Φλεβάρη στις 12:00 στα Προπύλαια αλλά και στις τοπικές μαθητικές πορείες που θα γίνουν Παρασκευή 27 Φλεβάρη.

Σημειώνεται πως για τη διευκόλυνση των συμμετεχόντων στις πορείες θα υπάρξει στάση εργασίας και την Πέμπτη και την Παρασκευή από τις 11:00 έως τις 14:00.

Στις 28 Φλεβάρη συμπληρώνονται 3 χρόνια από το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 συνανθρώπους μας και συγκλόνισε ολόκληρο τον λαό. Λίγες μέρες μετά, στις 23 Μάρτη, ξεκινά η κύρια δίκη, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΛΜΕ Πειραιά.

«Τρία χρόνια μετά, δεν μπορούμε και δεν θα συνηθίσουμε το έγκλημα. Δεν είναι «της μοίρας μας γραφτό» δύο τρένα να κινούνται στις ίδιες ράγες για 12 ολόκληρα λεπτά και να συγκρούονται. Ήταν το αποτέλεσμα μιας διαχρονικής πολιτικής που θυσιάζει την ασφάλεια και τις ζωές μας στο βωμό του κέρδους, που εφαρμόζεται σε όλη την ΕΕ. Γι’ αυτό βλέπουμε «Τέμπη» σε όλη την Ευρώπη, πρόσφατα στην Ισπανία και τη Ρουμανία. Μαζί με τα «Τέμπη του αέρα» στο Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και το πρόσφατο «μπλακ-άουτ», συνθέτουν την ευρωπαϊκή κανονικότητα και όχι μια τάχα ελληνική ιδιαιτερότητα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

»Πριν τα Τέμπη αλλά και στη συνέχεια, βλέπουμε τους χώρους δουλειάς και τις γειτονιές μας να είναι αρένες κινδύνου. Το είδαμε στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, το είδαμε σε πλημμύρες και φωτιές. Από τύχη γλιτώσαμε από την πρόσφατη πυρκαγιά στα καζάνια του θανάτου, ενώ κινδυνεύουμε καθημερινά αναπνέοντας αυτά που βγάζουν.

»Τα σχολεία μας παραμένουν εγκληματικά ασυντήρητα με απαρχαιωμένες υποδομές. Μετά από κάθε βροχή δεν ξέρουμε ποια αίθουσα θα βρούμε πλημμυρισμένη, ποιο ταβάνι, ποιο φωτιστικό, ποιο παράθυρο και ποια καγκελόπορτα θα πέσουν πάνω στα κεφάλια των μαθητών μας. Κυβερνήσεις και ΕΕ έχουν ευθύνη που τα σχολεία λειτουργούν με ελλείψεις και κενά, χωρίς κανένα μέτρο για την ασφάλειά μας. Και απέναντι σε όλα αυτά έχουμε την δήθεν ανεξάρτητη δικαιοσύνη, που εξυπηρετεί κι αυτή, όπως και το κράτος συνολικά, τα ίδια μεγάλα συμφέροντα και όχι τα δικαιώματα της μεγάλης εργατικής-λαϊκής πλειοψηφίας. Γι’ αυτό η δικαιοσύνη τους αφήνει τη συγκάλυψη να συνεχίζεται, ‘’βγάζει λάδι’’ τους διάφορους ΟΠΕΚΕΠΕδες, ενώ σέρνει σε δικαστήρια και πειθαρχικά εκπαιδευτικούς και άλλους εργαζόμενους, γιατί αυτή είναι η νομιμότητα για αυτούς. Για τους εργαζόμενους που αγωνίζονται για τη ζωή τους επιφυλάσσει αυταρχισμό, καταστολή, νόμους για να τους ‘’τυλίγει σε μια κόλλα χαρτί’’».

Η ανακοίνωση συνεχίζει λέγοντας «Καμία εμπιστοσύνη σε αυτή τη πολιτική και σε όσους την υπηρετούν. Δεν τους έχουμε καμία εμπιστοσύνη γιατί έχουν βάλει στο στόχαστρο τη ζωή με δικαιώματα. Γι’ αυτό έχουν βάλει στο στόχαστρο την ολόπλευρη μόρφωση των παιδιών μας! Δίνουμε τη μάχη με το βλέμμα στραμμένο στους μαθητές μας, για το «τι και πώς μαθαίνουν», την ώρα μάλιστα που ετοιμάζονται να φέρουν το Εθνικό Απολυτήριο. Δηλαδή τριπλές Πανελλαδικές σε κάθε τάξη του Λυκείου και σε όλα τα μαθήματα και με Τράπεζα Θεμάτων! Κυβερνήσεις, κράτος, ΕΕ ορθώνουν επιπλέον ταξικούς φραγμούς στην κατάκτηση της ολόπλευρης γνώσης, κάνοντας το σχολείο ακόμα πιο εξεταστικό, ακόμα αγχωτικό και απωθητικό. Δε θα τους περάσει!

»Για να κερδίσουμε εμείς, πρέπει να χάσουν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Μέση λύση δεν υπάρχει, ούτε πολιτικοί ‘’σωτήρες’’ και ‘’μεσσίες’’. Για να υπερασπιστούμε τη ζωή τη δική μας και των παιδιών μας απαιτείται σύγκρουση, συλλογικός, οργανωμένος αγώνας που να στρέφεται απέναντι στον πραγματικό ένοχο, την εγκληματική πολιτική του κέρδους και όσους την υπηρετούν.

»Η πραγματική δικαίωση για το έγκλημα στα Τέμπη, για τους νεκρούς στους χώρους δουλειάς και τις γειτονιές μας, για τα παιδιά μας, θα έρθει μέσα από τον οργανωμένο αγώνα για να ανατραπεί η πολιτική που γεννά καθημερινά νέα εγκλήματα. Όλοι/ες στα συλλαλητήρια και τις κινητοποιήσεις μαζί με τους μαθητές μας!».