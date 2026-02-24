Οι διαδηλωτές ζητούν να μπει τέλος στις εχθροπραξίες.

Πορεία αλληλεγγύης πραγματοποίησαν στη πλατεία Συντάγματος εκατοντάδες Ουκρανοί που ζουν και εργάζονται στη χώρα μας, μαζί με Έλληνες πολίτες οι οποίοι συμμερίζονται την κοινή επιθυμία για τον τερματισμό της αιματοχυσίας στον πόλεμο με τη Ρωσία.

Οι διαδηλωτές ξεκίνησαν από τα Προπύλαια και μέσω της Πανεπιστημίου και της οδού Σταδίου έφτασαν στην πλατεία Συντάγματος.

Η πορεία είχε έντονα φορτισμένη, καθώς συμμετείχαν μέλη της ουκρανικής κοινότητας που έχουν χάσει συγγενείς και φίλους στον πόλεμο. Παράλληλα, στην πορεία βρέθηκαν μικρά παιδιά με παραδοσιακές φορεσίες της Ουκρανίας.

Στην πλατεία πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις μνήμης και ομιλίες, τονίζοντας την ανάγκη για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος ξεκίνησε σαν σήμερα το 2022.

