Ρώσοι στρατιώτες αντιμετωπίστηκαν ως εχθροί γιατί απλά δεν ήθελαν να συμμετάσχουν σε αποστολή αυτοκτονίας, σύμφωνα με μαρτυρίες. Τα βασανιστήρια που υπέστησαν από διοικητές τους.

Τέσσερις Ρώσοι στρατιώτες αποκαλύπτουν τη φρίκη και τη βαρβαρότητα των συνθηκών στη ρωσική πλευρά του μετώπου στην Ουκρανία, με δύο από αυτούς να δηλώνουν στο BBC ότι είδαν συναδέλφους τους να εκτελούνται επειδή αρνήθηκαν να εκτελέσουν διαταγές για «αποστολές αυτοκτονίας».

Μιλώντας στο πλαίσιο ντοκιμαντέρ, ένας στρατιώτης είπε ότι είδε να εκτελείται φαντάρος κατόπιν εντολής του διοικητή του, ο οποίος το 2024 είχε τιμηθεί με τον τίτλο «Ήρωας της Ρωσίας».

«Το είδα - ήταν στα δύο, τρία μέτρα… κλικ, κλακ, μπαμ», είπε.

Άλλος στρατιώτης, από διαφορετική μονάδα, δήλωσε ότι είδε τον διοικητή του να πυροβολεί ο ίδιος τέσσερις άνδρες.

«Τους ήξερα», λέει για τους εκτελεσθέντες. «Θυμάμαι έναν από αυτούς να φωνάζει "Μην πυροβολείς, θα κάνω ό,τι θέλεις!"».

Ένας από τους τέσσερις στρατιώτες ανέφερε ότι είδε 20 πτώματα συναδέλφων του μέσα σε λάκκο, αφού είχαν «μηδενιστεί» από συμπολεμιστές τους. Ο όρος «μηδενίζω» ("zero") είναι ρωσική στρατιωτική αργκό για την εκτέλεση δικών τους στρατιωτών.

«Αποστολές αυτοκτονίας» για να... τελειώσουν τα πυρομαχικά των εχθρών

Στο ντοκιμαντέρ The Zero Line: Inside Russia's War, οι άνδρες δίνουν λεπτομερείς μαρτυρίες για το πώς βασανίστηκαν επειδή αρνήθηκαν να συμμετάσχουν σε επιθέσεις που οι ίδιοι περιγράφουν ως «αποστολές αυτοκτονίας». Οι Ρώσοι στρατιώτες αποκαλούν αυτές τις επιθέσεις «meat storms», καθώς μεγάλες ομάδες ανδρών στέλνονται ασταμάτητα στην πρώτη γραμμή για να εξαντλήσουν τις ουκρανικές δυνάμεις.

Για πρώτη φορά, σύμφωνα με το BBC, Ρώσοι στρατιώτες από το μέτωπο μιλούν επώνυμα και καταγράφονται να δηλώνουν ότι είδαν διοικητές να διατάζουν την εκτέλεση δικών τους στρατιωτών.

Ένας από αυτούς, του οποίου η αποστολή ήταν να εντοπίζει και να καταμετρά τους νεκρούς, προσκόμισε αναλυτικές λίστες που δείχνουν ότι είναι ο μοναδικός επιζών από ομάδα 79 ανδρών με τους οποίους είχε επιστρατευθεί. Επειδή αρνήθηκε να πάει στην πρώτη γραμμή, λέει ότι βασανίστηκε και ούρησαν επάνω του. Άλλοι στη μονάδα του που επίσης αρνήθηκαν, υποβλήθηκαν σε ηλεκτροσόκ, τους άφησαν χωρίς τροφή και στη συνέχεια τους έστειλαν άοπλους σε «meat storms», σύμφωνα με τη μαρτυρία.

Οι τέσσερις άνδρες, που βρίσκονται σε φυγή, διηγήθηκαν φρισκιαστικές ιστορίες από μια άγνωστη τοποθεσία εκτός Ρωσίας.

Στη Ρωσία, σχεδόν κάθε δημόσια αντίθεση στην εισβολή του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουκρανία έχει κατασταλεί. Η Μόσχα δεν δημοσιεύει επίσημους αριθμούς απωλειών στο μέτωπο, ωστόσο το βρετανικό υπουργείο Άμυνας εκτιμά ότι περισσότεροι από 1,2 εκατομμύρια Ρώσοι στρατιώτες έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί από την έναρξη του πολέμου, στις 24 Φεβρουαρίου 2022.

Η ρωσική κυβέρνηση δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της «δρουν με τη μέγιστη δυνατή αυτοσυγκράτηση, στο μέτρο που το επιτρέπουν οι συνθήκες μιας σύγκρουσης υψηλής έντασης, φροντίζοντας το προσωπικό τους με τη μέγιστη δυνατή προσοχή».

«Οι πληροφορίες σχετικά με φερόμενες παραβιάσεις και εγκλήματα διερευνώνται», πρόσθεσε.

«Δεν είμαστε σε θέση να επαληθεύσουμε ανεξάρτητα την ακρίβεια ή την αυθεντικότητα των πληροφοριών που μας παρείχατε», ανέφερε.

Ανατριχιαστικές μαρτυρίες

Οι λεπτομερείς μαρτυρίες των τεσσάρων στρατιωτών επιβεβαιώνουν αναφορές για κατάρρευση της πειθαρχίας και της έννομης τάξης στη ρωσική πρώτη γραμμή.

Ο Ίλια, ο στρατιώτης που αναγνώριζε και μετρούσε τους νεκρούς, είναι ένας από αυτούς που είδε συμπολεμιστές του να εκτελούνται από διοικητές.

Πριν από τον πόλεμο, ο 35χρονος δίδασκε παιδιά με ειδικές ανάγκες και αυτισμό στο Kungur, στα Ουράλια Όρη. Τον Μάιο του 2024, όπως λέει, η αστυνομία εμφανίστηκε στο πατρικό του σπίτι και τον ενημέρωσε ότι επιστρατεύεται.

Επιστρατεύθηκε μαζί με άλλους 78 άνδρες σε κέντρο κατάταξης στην πόλη Περμ.

«Σχεδόν όλοι ήταν μεθυσμένοι», θυμάται. «Μπροστά στη μάχη! Θα πιάσουμε τον Ζελένσκι και θα υψώσουμε τη σημαία μας!», φώναζαν.

«Τους κοιτούσα και σκεφτόμουν "Πώς βρέθηκα εδώ;". Ήμουν τόσο φοβισμένος».

Φτάνοντας στην Ουκρανία, τονίζει ότι οι περισσότεροι στάλθηκαν κατευθείαν στην πρώτη γραμμή. Ο ίδιος δεν ήθελε να πυροβολήσει ή να σκοτώσει κανέναν και κατέληξε σε ένα διοικητικό πόστο.

Οι συνθήκες ήταν σκληρές και, όπως υποστηρίζει, είδε τέσσερις ανθρώπους να πυροβολούνται εξ επαφής από διοικητή επειδή είχαν εγκαταλείψει την πρώτη γραμμή και αρνήθηκαν να επιστρέψουν.

«Το πιο λυπηρό είναι ότι τους ήξερα. Θυμάμαι έναν από αυτούς να φωνάζει "Μην πυροβολείς, θα κάνω ό,τι θέλεις"», ανφέρει ο Ίλια.

Οι εκτελέσεις στρατιωτών που αρνούνταν διαταγές, σύμφωνα με τους 4 άνδρες, δεν περιορίζονταν μόνο στη μονάδα του.

«Αν δεν πας στον στρατό, θα πας φυλακή»

«Φυσικά και σκοτώνουν τους ίδιους τους άνδρες τους, είναι κάτι φυσιολογικό», λέει ο Ντίμα.

Πριν από τον πόλεμο, ο 34χρονος εργαζόταν στη Μόσχα ως τεχνικός επισκευής πλυντηρίων πιάτων.

Τον Οκτώβριο του 2022, όπως λέει, καθώς περπατούσε τον σταμάτησε μια ομάδα αστυνομικών.

«Κοίταξαν το διαβατήριό μου, μετά τον φορητό υπολογιστή τους και μου είπαν "αν δεν πας στον στρατό, θα πας φυλακή"», θυμάται.

Ο Ντίμα λέει ότι δεν ήθελε να σκοτώσει κανέναν και, παρότι δεν είχε ιατρική εμπειρία, εντάχθηκε σε μονάδα διασωστών. Αργότερα μετακινήθηκε σε ταξιαρχία όπου έπρεπε να απομακρύνει τραυματίες από την πρώτη γραμμή.

Εκεί, στην 25η Ταξιαρχία, αναφέρει ότι είδε συναδέλφους του να εκτελούνται κατόπιν εντολής του διοικητή τους.

Ο διοικητής, Αντρέι Κσενοφόντοφ, τιμήθηκε το 2024 με τον τίτλο «Ήρωας της Ρωσίας» από τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ωστόσο, ο Κσενοφόντοφ έχει καταγγελθεί από οικογένειες στρατιωτών που πέθαναν στη μονάδα του. Σε κοινή επιστολή τους στον Πούτιν τον Ιανουάριο του 2025, απηύθυναν έκκληση να διερευνηθούν καταγγελίες για βιαιότητες στη μονάδα.

«Υπερασπίστηκαν την Πατρίδα μας με τιμή και υπερηφάνεια!!! Αλλά στην πραγματικότητα βρέθηκαν στη συμμορία αυτών των διοικητών, που έλαβαν βραβεία για δεκάδες χιλιάδες νεκρούς και αγνοούμενους!», αναφέρει η επιστολή.

«Και συνεχίζουν να εξοντώνουν τους άνδρες μας! Νιώθοντας ότι δεν θα τιμωρηθούν!»

Ο Ντίμα αποκαλεί τον Κσενοφόντοφ «χασάπη».

«Έδωσε πάρα πολλές εντολές για να σκοτωθούν στρατιώτες, έχει πάρα πολύ αίμα στα χέρια του».

Ο Ντίμα περιγράφει ότι είδε τα πτώματα 20 ανδρών, που είχαν φτάσει στη βάση του το προηγούμενο βράδυ, να κείτονται σε ένα χαντάκι, πυροβολημένοι.

Λέει ότι είχε μιλήσει με αρκετούς από αυτούς - όλοι πρώην κατάδικοι - πριν τους δει να απομακρύνονται το επόμενο πρωί.

Ως διασώστης, οι νεκροί αναφέρονταν τακτικά σε εκείνον. Όπως υποστηρίζει, ενημερώθηκε πως οι άνδρες αυτοί είχαν πυροβοληθεί από διοικητή και ότι τους είχαν πάρει τις τραπεζικές κάρτες.

«Έφεραν 20 παιδιά σε εμάς. Απλώς πήραν τις τραπεζικές τους κάρτες και τους σκότωσαν», θυμάται. «Δεν είναι πρόβλημα να "διαγράψεις" κάποιον. Φτιάχνεις απλά μια αναφορά».

Ο ίδιος προσθέτει ότι του είπαν πως τις κάρτες τις πήραν διοικητές.

Το ντοκιμαντέρ του BBC περιλαμβάνει και μαρτυρία πρώην αξιωματικού που υπηρέτησε 17 χρόνια στον ρωσικό στρατό. Ο πρώην αξιωματικός, που δεν κατονομάζεται, λέει ότι μίλησε με άνδρα ο οποίος είχε συμμετάσχει στη δολοφονία ομάδας υψηλόβαθμων αξιωματικών.

Ο άνδρας αυτός του είπε ότι ήταν μέλος «ομάδας εκκαθάρισης που στάλθηκε να αποτελειώσει τυχόν επιζώντες», θυμάται.

«Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο σε όλα τα χρόνια της υπηρεσίας μου».

Και οι τέσσερις άνδρες περιέγραψαν με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες τις αποστολές «meat storms».

Οι επιθέσεις αυτές είναι τόσο φονικές που παρομοιάζονται με αποστολές αυτοκτονίας.

«Είδα τους διοικητές να στέλνουν κατά κύματα στρατιώτες, ρίχνοντάς τους σαν... κρέας στους Ουκρανούς, ώστε να ξεμείνουν από πυρομαχικά και drones και μια άλλη ομάδα να φτάσει στον στόχο», λέει άλλος πρώην στρατιώτης, ο Ντενίς.

Σύμφωνα με το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, εκτιμάται ότι το 2025 κάθε μέρα σκοτώνονταν ή τραυματίζονταν στην Ουκρανία 900-1.500 Ρώσοι.

Ο Ντίμα εξηγεί πώς γίνονταν αυτές οι επιθέσεις... αυτοκτονίας: «Στέλνεις τρεις άνδρες, μετά άλλους τρεις. Δεν πέτυχε; Στέλνεις 10. Δεν πέτυχε με 10; Στέλνεις 50. Τελικά θα σπάσεις την άμυνα. Αυτή είναι η λογική του στρατού. Είχαμε 200 νεκρούς σε τρεις μέρες. Στην πρώτη "meat storm" μας διέλυσαν», θυμάται.

Ο ίδιος δείχνει επίσης βίντεο, που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον Οκτώβριο του 2023, με μητέρες και συζύγους ανδρών της μονάδας του να καταγγέλλουν τις τεράστιες απώλειες.

Μία γυναίκα ακούγεται να λέει: «Δόθηκε εντολή στους άνδρες μας να προελάσουν οπλισμένοι μόνο με πολυβόλα και φτυάρια». Άλλη λέει: «Υπάρχουν τρομακτικές απώλειες. Οι άνδρες μας σφαγιάζονται.»

Βασανιστήρια

Όσοι δεν σκοτώνονται επειδή αρνούνται να συμμετάσχουν σε τέτοιες επιθέσεις, συχνά αντιμετωπίζουν απάνθρωπες συνέπειες, λέει ο Ίλια.

Δείχνει βίντεο στο Telegram με άνδρες από τη μονάδα του στην Παντελεϊμόνιβκα, στο Ντονέτσκ.

«Ας ταΐσουμε τα ζώα», λέει ένας άνδρας, πριν ανοίξει ένα καπάκι αποκαλύπτοντας τρεις άνδρες σκυμμένους μέσα σε λάκκο.

«Πεινάτε; Θέλετε να φάτε;» ρωτά αυτός που τραβά το βίντεο. Ενας γνέφει θετικά, απλώνοντας τα χέρια του. Ρίχνουν ξηρούς σπόρους μέσα στον λάκκο. «Δείτε πώς τρώει», ακούγεται να λέει ο άνδρας που βιντεοσκοπεί.

Ορισμένοι στρατιώτες «λιμοκτονούσαν για μέρες» και υφίσταντο ηλεκτροσόκ, αναφέρει ο Ίλια. Στη συνέχεια τους έστελναν άοπλους σε «meat storms».

Ο ίδιος λέει ότι βασανίστηκε όταν αρνήθηκε να συμμετάσχει σε μία τέτοια επίθεση.

«Με έδεσαν σε ένα δέντρο, με χτύπησαν με γκλομπ και μου έβαλαν όπλο στο κεφάλι.

Δεν ξέρω πώς να το πω, με χρησιμοποίησαν ως τουαλέτα. Ο διοικητής έλεγε στους άλλους "Έχουμε καινούρια τουαλέτα". Ήμουν δεμένος εκεί για μισή μέρα.»

Αφού τον έλυσαν, ο Ίλια επιχείρησε να δώσει τέλος στη ζωή του.

Ο Ντενίς, δείχνει στην ομάδα του ντοκιμαντέρ βίντεο όπου φερόμενος λιποτάκτης υφίσταται εξευτελισμό. «Είναι ταπείνωση της τιμής και της αξιοπρέπειας ενός ανθρώπου. Στον ρωσικό στρατό αυτό έχει γίνει κανόνας», τονίζει.

«Είναι παράνομο, αλλά κανείς δεν τιμωρείται. Αντίθετα, κάποιοι ενθαρρύνονται να το κάνουν», προσθέτει.

Ο 27χρονος Ντενίς δείχνει φωτογραφία που, όπως λέει, τραβήχτηκε λίγο αφότου ανώτερός τους του έσπασε δύο από τα μπροστινά του δόντια, επειδή δεν ήθελε να ψάξει για ένα χαμένο drone.

Ο Ντίμα προήχθη τελικά, παρότι είχε δηλώσει ότι δεν ήθελε να γίνει αξιωματικός. Δείχνει φωτογραφία από την τελετή προαγωγής του.

Μετά την προαγωγή του, λέει ότι αρνήθηκε να στείλει άνδρες σε «meat storm».

Αυτό οδήγησε στη σύλληψή του από τη στρατιωτική αστυνομία και στη μεταφορά του στο Ζάιτσεβο, μια πρόχειρη φυλακή, όπως λέει.

«Εκεί με βασάνισαν με ηλεκτροσόκ», θυμάται.

Λέει ότι βασανιζόταν καθημερινά επί 72 ημέρες.

Όλοι οι άνδρες με τους οποίους μίλησε το BBC βρίσκονται πλέον εκτός Ρωσίας, αλλά κουβαλούν ψυχικά τραύματα από το μέτωπο στην Ουκρανία.

«Βλέπω όνειρα. Βλέπω ένα δάσος γεμάτο πτώματα, διαλυμένους ανθρώπους με πρόσωπα, βρόμικα, στόματα γεμάτα αίμα. Η μυρωδιά… δεν είναι μυρωδιά, είναι γεύση», λέει ο Ντίμα.

«Το έγκλημά μου είναι απλώς ότι δεν θέλω να σκοτώσω», τονίζει.

«Στον ρωσικό στρατό υπάρχουν πάρα πολλοί που δεν θέλουν αυτόν τον πόλεμο, που μισούν τους διοικητές, που μισούν τον Πούτιν, που μισούν το σύστημά μας...».

Ο Ίλια λέει ότι αγαπά τη χώρα του, «αλλά όχι αυτό που της έχει κάνει ο Πούτιν».

Με πληροφορίες από BBC