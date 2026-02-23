Η αποκάλυψη που έκανε στον αέρα εκπομπής, ο γνωστός ηθοποιός.

Τον Αντώνη Λουδάρο φιλοξένησε το πρωί της Δευτέρας 23 Φεβρουαρίου η Φαίη Σκορδά στο Buongiorno.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής τους ο Αντώνης Λουδάρος έκανε μια αποκάλυψη που «πάγωσε» τη Φαίη Σκορδά αλλά και τους συνεργάτες της. Πιο συγκεκριμένα, ο ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι πριν μερικά χρόνια διαγνώστηκε με καρκίνο, κάτι που δεν είχε μοιραστεί ποτέ δημόσια μέχρι σήμερα, ωστόσο, όπως είπε, τώρα είναι καλά και έχει πάρει ένα πολύ δυνατό μάθημα από όλη αυτή την ιστορία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgm7tb9v0369?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Βλέπω πια τη ζωή διαφορετικά… Στον κορονοϊό έγινε ένα ξεσκαρτάρισμα που δεν το έκανα εγώ, μου το έφερε ο Θεός για να με βοηθήσει να δω το φως. Διαγνώστηκα με καρκίνο. Όχι κάτι πολύ σοβαρό, αλλά με ταρακούνησε πάρα πολύ. Δεν ήταν κάτι σοβαρό. Είχα πάει να βγάλω ένα σαν σπυράκι, το στείλαμε για βιοψία και ειδαμε ότι είναι καρκίνος….Δεν ήμουν ποτέ μόνος σε αυτό, ήταν και η οικογένεια κοντά, και οι φίλοι μου. Ήταν ένα γερό μάθημα. Φοβήθηκα στην αρχή. Με ξεφόβισαν οι γιατροί. Μου είπαν ότι δεν είναι κάτι τρομερό και αντιμετωπίζεται…

Η ιστορία αυτή κράτησε κάποιους μήνες. Έκανα πέντε επεμβάσεις γιατί ήταν στο δέρμα και έπρεπε να καθαριστεί. Δεν έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Δεν το είχα πει ποτέ. Τι να πεις; Πρέπει να είσαι και έτοιμος για να το πεις. Τώρα δεν είναι και μέρα αυτή που το λέω, δε θέλω να σας μαυρίζω…Ευτυχώς για μένα, δεν είναι κάτι που να είναι επικίνδυνο για τη ζωή μου. Δε χρειάστηκα κάποια θεραπεία μετά…» είπε ο Αντώνης Λουδάρος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

«Το μάθημα από όλο αυτό είναι να χαίρομαι τη ζωή. Δεν ευχαριστιόμουν με τίποτα… Ήταν μια τέτοια καθημερινότητα. Υπάρχουν τέτοια πράγματα στη ζωή» πρόσθεσε στη συνέχεια ο ηθοποιός.