Το βίντεο ανήρτησε η ίδια η Klavdia στα social.

Βίντεο με τη μητέρα της να ξεσπά σε κλάματα μόλις ακούει το νέο της τραγούδι, δημοσίευσε η Klavdia.

Η Klavdia ανέβασε στο TikTok το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου την στιγμή που έβαλε για πρώτη φορά στη μητέρα της να ακούσει τους στίχους της από το νέο της τραγούδι, με εκείνη να δακρύζει και να σκουπίζει το πρόσωπό της με ένα χαρτομάντηλο στη συνέχεια, χωρίς να μπορεί να κρύψει τη συγκίνησή της.

«Η μαμά μου αντιδρά στο νέο μου τραγούδι» έγραψε η Klavdia πάνω στο βίντεο.

{https://www.tiktok.com/@itsmeklavdia/video/7608981871740964118}