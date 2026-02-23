Οι ιθύνοντες των «κίτρινων» κινήθηκαν γρήγορα μετά το διαζύγιο με τον Ισπανό τεχνικό το βράδυ της Κυριακής (22/2).

Το ισόπαλο 1-1 με την Κηφισιά στο «Κλεάνθης Βικελίδης» ήταν το «κύκνειο άσμα» του Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο του Άρη, καθώς όπως έκαναν γνωστό οι «κιτρινόμαυροι» λίγη ώρα μετά τη λήξη της αναμέτρησης ο Ισπανός τεχνικός αποτελεί παρελθόν από το «τιμόνι» του συλλόγου.

Για την επίσημη ανακοίνωση αναμενόταν πρώτα η επιστροφή του Θόδωρου Καρυπίδη στην Θεσσαλονίκη, προκειμένου να λυθεί και τυπικά η συνεργασία της ΠΑΕ με τον Ανδαλουσιάνο τεχνικό.

Ο Μιχάλης Γρηγορίου θα αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Μανόλο Χιμένεθ στην τεχνική ηγεσία του Άρη. Οι ιθύνοντες των «κίτρινων» κινήθηκαν γρήγορα μετά το διαζύγιο με τον Ισπανό τεχνικό το βράδυ της Κυριακής (22/2), φτάνοντας σε συμφωνία με τον 52χρονο Αθηναίο προπονητή.

Η ισοπαλία με σκορ 1-1 με την Κηφισιά αποτέλεσε το κύκνειο άσμα του Χιμένεθ, με τους Θόδωρο Καρυπίδη και Ρούμπεν Ρέγες να καταλήγουν στο όνομα του Μιχάλη Γρηγορίου. Τελευταία επαγγελματική στέγη του ήταν ο Πανσερραϊκός, στον πάγκο του οποίου κάθισε μόλις για τέσσερα παιχνίδια, στο ξεκίνημα της σεζόν 2024-25.

Στο παρελθόν ο 52χρονος προπονητής έχει διατελέσει σε αρκετούς συλλόγους όλων των εθνικών κατηγοριών, μεταξύ των οποίων και οι ΠΑΣ Γιάννινα, Ιωνικός, Λαμία, ΑΕΛ, Πανιώνιος, Κέρκυρα, Ατρόμητος, Δόξα Δράμας, Εθνικός Πειραιώς, Κόρινθος, Αιολικός, Φωστήρας και Άγιος Δημήτριος.

Ο Γρηγορίου αναμένεται μέχρι αύριο να ανακοινωθεί επίσημα από τον Άρη ενώ ντεμπούτο στον πάγκο του θα κάνει στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο (Κυριακή 1/3, 20:00), στο πλαίσιο της 23ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.