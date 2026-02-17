Το Μαρούσι υπέταξε τον Άρη και πήρε το εισιτήριο για τους «4» του Allwyn Final 8.

Νικητή το Μαρούσι έβγαλε η πρεμιέρα του Allwyn Final 8 που διεξάγεται στο Ηράκλειο Κρήτης, με την ομάδα των βορείων προαστίων να επικρατεί με σκορ 87-80 του Άρη.

Το Μαρούσι είχε σταθερά τον πρώτο λόγο στο παιχνίδι, ωστόσο οι παίκτες του Μίλιτσιτς ήταν από κοντά, μειώνοντας την απόσταση στους έξι πόντους στο τέλος του 30λεπτου.

Το παιχνίδι ήταν ζωντανό μέχρι το φινάλε. Η ομάδα των βορείων προαστίων είχε σταθερά το προβάδισμα, μοιράζοντας το σκορ σε αρκετούς παίκτες. Το Μαρούσι έπαιξε εξαιρετική άμυνα, βρήκε τις λύσεις στην επίθεση, την ώρα που οι Θεσσαλονικείς κόλλησαν και κάπως έτσι έφτασε στη νίκη – πρόκριση.

Το Μαρούσι θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό τον νικητή του ζευγαριού Ολυμπιακός-ΑΕΚ.