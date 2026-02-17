Από θαύμα δεν είχαμε τραυματισμός στα Μινωθάνια Χανίων.

Τη σοκαριστική στιγμή που ένας μεθυσμένος οδηγός «μπούκαρε» με το αυτοκίνητό του σε αυλή ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στα Χανιά κατέγραψε κάμερα ασφαλείας. Ένας 42χρονος υπό την επήρεια αλκοόλ τρέχοντας με ιλιγγιώδη ταχύτητα εισέβαλε στην αυλή που γινόταν παιδικό πάρτι και καρφώθηκε σε δέντρο.

Όπως μετέδωσε το Live News, ο 42χρονος επιχείρησε να φύγει τρεις φορές από το σημείο, ενώ εκ θαύματος δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Λίγα μέτρα πιο πέρα, βρίσκονται παιδιά και γονείς, οι οποίοι έντρομοι είδαν το περιστατικό.

«Το θράσος του ήταν να βάλει δύο φορές όπισθεν για να φύγει. Τον έβγαλα από το αυτοκίνητο, πάλι πήγε να φύγει, ενώ ακόμη και όταν ήρθε η Αστυνομία πάλι πήγε να φύγει», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας.

Ο ασυνείδητος οδηγός οδηγούσε σε κατάσταση μέθης, αγνόησε το σήμα STOP και βρέθηκε στην αυλή της επιχείρησης. Από τύχη γλίτωσε ένας περαστικός, ο οποίος όπως φαίνεται από την κάμερα ασφαλείας πέρασε από το σημείο λίγα δευτερόλεπτα πριν το συμβάν.

Ο 42χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, ενώ επικοινώνησε με τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης ζητώντας συγγνώμη. Δήλωσε μάλιστα ότι θα αναλάβει τα έξοδα αποκατάστασης των ζημιών.