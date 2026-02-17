Άγνωστοι έκαναν το αυτοκίνητο της τράπερ «παρανάλωμα του πυρός».

Εμπρηστική επίθεση δέχθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 16/2 η γνωστή τράπερ Ghetto Queen, όταν άγνωστοι πυρπόλησαν το αυτοκίνητό της που βρισκόταν σταθμευμένο έξω από το σπίτι της.

Η επίθεση προκάλεσε την αναστάτωση των κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι άμεσα ειδοποίησαν την Πυροσβεστική. Από τη φωτιά καταστράφηκε ολοσχερώς το αυτοκίνητο της τράπερ, ενώ προκλήθηκαν και υλικές ζημιές σε διπλανά οχήματα.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Ant1, η Ghetto Queen ανέφερε ότι το τελευταίο διάστημα δεχόταν απειλές από άτομα με τα οποία είχε προσωπικές διαφορές, με την επίθεση αυτή να ενισχύουν τους ισχυρισμούς της τράπερ.

«Ξημερώματα Κυριακής δέχθηκα μία πισώπλατη και βάναυση επίθεση. Μου έκαψαν ολοσχερώς το όχημα. Στη ζωή μου δεν έχω πειράξει κανέναν άνθρωπο και δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να δικαιολογήσω τέτοιες πράξεις», ανέφερε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dghaf7ybp0sp?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Με τη σειρά του, ο δικηγόρος της Ghetto Queen δήλωσε: «Έχουμε μία επίθεση που κατά την εκτίμησή μας έχει γίνει από επαγγελματίες. Θεωρούμε ότι υπάρχει ηθικός αυτουργός ο οποίος έχει προσλάβει άτομα για να βάλουν φωτιά στο αυτοκίνητό της. Πραγματικά από τύχη δεν έχουμε θρηνήσει θύματα αυτή τη στιγμή. Η έκρηξη που σημειώθηκε ήταν ισχυρότατη. Αν περνούσε ο οποιοσδήποτε άνθρωπος θα θρηνούσαμε θύματα».

Η Ghetto Queen ανήρτησε λίγο νωρίτερα ένα story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου είναι αρκετά ενεργή, γράφοντας «Ό,τι δεν με σκοτώνει, καλύτερα να τρέξει».

Την διερεύνηση του περιστατικού έχει αναλάβει το Τμήμα Εκβιαστών της ΕΛ.ΑΣ.