Ο τράπερ συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου στη Γλυφάδα σε όχημα που είχε δηλωθεί κλεμμένο.

Για τις 12 Ιανουαρίου αναβλήθηκε η δίκη του τράπερIvan Greco, ο οποίος συνελήφθη στη Γλυφάδα.

Η απόφαση που έλαβε το δικαστήριο αιτιολογείται σύμφωνα με την ΕΡΤ, από την ανάγκη προσκόμισης ισχυρότερων αποδείξεων.

Ο δικηγόρος του τράπερ, Ευάγγελος Καντιανής, σε γραπτή του δήλωση τόνισε ότι «η σημερινή αναβλητική απόφαση του Δικαστηρίου για κρείσσονες αποδείξεις αποδεικνύει το λόγο για τον οποίο οι Εισαγγελικές Αρχές δεν πρέπει να σπεύδουν να ασκούν ποινικές διώξεις υπό την πίεση δημοσιευμάτων, σε υποθέσεις που δεν είναι ώριμες προς εκδίκαση και δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο τράπερ συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου ενώ επέβαινε σε αυτοκίνητο που είχε δηλωθεί ως κλεμμένο και του ασκήθηκε ποινική δίωξη για το πλημμέλημα της αποδοχής προϊόντων εγκλήματος.

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο, το οποίο αποφάσισε την αναβολή. Ο συνήγορός του ωστόσο, διέψευσε τα περί παραβίασης των περιοριστικών όρων που του είχαν επιβληθεί για την υπόθεση της απαγωγής του γιου του επιχειρηματία, τον περασμένο Μάιο.

Σύμφωνα με το συνήγορο του τράπερ, από τις 17 Δεκεμβρίου έπαψε να ισχύει η ηλεκτρονική επιτήρηση (βραχιολάκι) στην οποία είχε τεθεί, μετά την απολογία του και έκτοτε είναι υποχρεωμένος μόνο να εμφανίζεται στο Α.Τ της περιοχής του.

Με πληροφορίες της ΕΡΤ