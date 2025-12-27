Εντοπίστηκε σε όχημα που είχε δηλωθεί ως κλεμμένο από το Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Συνελήφθη ο τράπερ Ivan Greko στη Γλυφάδα.

Εκτός από τον τράπερ που εντοπίστηκε σε όχημα που είχε δηλωθεί ως κλεμμένο από το Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, συνελήφθησαν δύο ακόμη άτομα.

Αστυνομικοί σταμάτησαν για έλεγχο το αυτοκίνητο και διαπίστωσαν ότι επέβαιναν σε αυτό τα τρία- ανωτέρω- άτομα.

Ο τράπερ οδηγήθηκε στο αυτόφωρο, ενώ, παράλληλα, κατά τον έλεγχο σε άλλο επιβάτη του ΙΧ εντοπίστηκε μικροποσότητα ναρκωτικών.

Ο Ivan Greko είχε αποφυλακιστεί με βραχιολάκι για την υπόθεση απαγωγής ενεχυροδανειστή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παραβίασε τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί, καθώς είναι σε κατ’ οίκον περιορισμό από 17/07/2025 έως 16/01/2026 με την υπ’ αριθ 168/2025 Διάταξη του 25ου Ανακριτή Πρωτοδικείου Αθηνών.