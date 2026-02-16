Στόχος είναι έως τον Νοέμβριο να έχει διαμορφωθεί ολοκληρωμένη πρόταση για το Εθνικό Απολυτήριο που θα μπορεί να αποτελέσει τη βάση για ευρύτερη θεσμική συμφωνία.

Με τον χαιρετισμό της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη, ξεκίνησαν οι εργασίες της Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου για το Εθνικό Απολυτήριο και τη νέα Αρχιτεκτονική του Λυκείου, το απόγευμα της Δευτέρας. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Πρύτανη του Πανεπιστήμιο Πειραιά και προέδρου της Συνόδου των Πρυτάνεων, καθηγητή Μιχάλης Σφακιανάκης.

Η Υπουργός ευχαρίστησε τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής για την αποδοχή της πρόσκλησης, επισημαίνοντας ότι η σύνθεσή της – με πανεπιστημιακούς, επιστήμονες εγνωσμένου κύρους, μάχιμους εκπαιδευτικούς, στελέχη της εκπαίδευσης, το ΙΕΠ, Συμβούλους και Επόπτες Ποιότητας – αποτυπώνει τον στόχο για έναν διάλογο ουσιαστικό, ανοιχτό και τεκμηριωμένο.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η κυβέρνηση δεσμεύεται να εξετάσει με σοβαρότητα και σεβασμό τις προτάσεις που θα προκύψουν, τονίζοντας ότι ο διάλογος θα είναι ανοιχτός στην κοινωνία, με τη συμμετοχή κομμάτων, εκπαιδευτικών, πανεπιστημίων, μαθητών, γονέων και εκπροσώπων της αγοράς εργασίας, εντός και εκτός συνόρων. Στόχος είναι έως τον Νοέμβριο να έχει διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη πρόταση, που θα αποτελέσει βάση για ευρύτερη θεσμική συμφωνία.

Η κ. Ζαχαράκη ξεκαθάρισε ότι τα μέλη της Επιτροπής δεν συμμετέχουν σε μια διαδικασία με προαποφασισμένο σχέδιο, αλλά σε μια συζήτηση εθνικής ευθύνης. Έθεσε στο επίκεντρο το βασικό ερώτημα: «τι πρέπει να σημαίνει το απολυτήριο του δημόσιου σχολείου; Μια συνολική μαθησιακή πορεία ή μια στιγμιαία επίδοση;»

«Το απολυτήριο είναι το αποτέλεσμα μιας μακράς διαδρομής», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι αν επιδιώκεται ένα απολυτήριο με πραγματική αξία, θα πρέπει να εξεταστεί συνολικά η εκπαιδευτική πορεία του μαθητή, από το νηπιαγωγείο έως την αποφοίτηση. Στο πλαίσιο αυτό, περιέγραψε ένα μικτό σύστημα αξιολόγησης που θα συνδυάζει τη σχολική επίδοση με εθνικές εξετάσεις, με σαφείς κανόνες και εγγυήσεις αξιοπιστίας, κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η υπουργός σημείωσε επίσης ότι μια τέτοια μεταρρύθμιση δεν μπορεί να αποτελεί έργο μιας μόνο κυβέρνησης ή υπουργικής θητείας, αλλά πρέπει να βασίζεται σε ευρεία συναίνεση και επιστημονική τεκμηρίωση, ώστε να έχει διάρκεια στον χρόνο. «Η Παιδεία δεν ανήκει σε καμία κυβέρνηση. Ανήκει στα παιδιά μας και στο μέλλον της χώρας», ανέφερε κλείνοντας.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Επιτροπής, Μιχάλης Σφακιανάκης, υπογράμμισε ότι η Επιτροπή έχει σαφή αποστολή να λειτουργήσει ως πεδίο σύνθεσης, όπου η εμπειρία της σχολικής τάξης και η επιστημονική γνώση θα συγκλίνουν σε μια ρεαλιστική και εφαρμόσιμη πρόταση. Όπως επεσήμανε, η μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο απαιτεί σταδιακά βήματα, ξεκάθαρο πλαίσιο και σταθερούς κανόνες, καθώς η συζήτηση για το απολυτήριο αφορά τελικά τη μετάβαση των παιδιών στην ενήλικη ζωή και τις προοπτικές της επόμενης γενιάς.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg8prkgun7v5?integrationId=40599y14juihe6ly}