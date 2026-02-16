«Ο διάλογος για το νέο Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο θα γίνει με διαφάνεια και συμμετοχή όλων» τονίζει η Σοφία Ζαχαράκη.

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, απαντώντας στις πρόσφατες ανακοινώσεις ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε ότι οι αιτιάσεις περί «μονομερούς» Εθνικού Διαλόγου για το Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο είναι προσχηματικές και αβάσιμες. Όπως σημείωσε, ο διάλογος οργανώνεται με θεσμική σοβαρότητα, διαφάνεια και ουσιαστική συμμετοχή όλων, και δεν υποκαθιστά ούτε τη Βουλή ούτε τον πολιτικό διάλογο.

Σύμφωνα με την Ζαχαράκη, η Επιτροπή Εθνικού Διαλόγου αποτελεί το επιστημονικό όργανο επεξεργασίας των προτάσεων, ενώ η συμμετοχή εκπροσώπων διευθυντών, εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών θα είναι οργανωμένη, με θεματικές προσκλήσεις και ηλεκτρονική διαβούλευση. Η Υπουργός τόνισε ότι οι προσχηματικές αναφορές περί «μονολόγου» υποδηλώνουν πολιτική αμηχανία και προσβάλλουν τα μέλη και την αποστολή της Επιτροπής. Η ίδια επισήμανε ότι η ευθύνη συμμετοχής στον διάλογο ανήκει σε όλα τα κόμματα και φορείς, και μόνο με ουσιαστική παρουσία στο τραπέζι του διαλόγου μπορεί να επιτευχθεί ένα εθνικό απολυτήριο με διαχρονική ισχύ και κοινωνική αποδοχή.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η υπουργός «Ελάχιστες ώρες πριν από την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία, το νέο Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο διαπιστώνω με λύπη μου να προβάλλονται από κόμματα της Αντιπολίτευσης προσχηματικές αιτιάσεις, οι οποίες δεν διατυπώθηκαν κατά την πρόσφατη συνεδρίαση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, όπου και παρουσίασα την αρχιτεκτονική του διαλόγου. Αντιθέτως, στο πλαίσιο της Κοινοβουλευτικής διαδικασίας, υπήρξε θετική ανταπόκριση στην πρόσκληση και την Εθνική πρόκληση να συζητήσουμε για το αύριο των νέων μας. Θέλω και αυτή την ώρα να είμαι απολύτως ξεκάθαρη. Ο Εθνικός Διάλογος οργανώνεται με θεσμική σοβαρότητα, διαφάνεια και ουσιαστική συμμετοχή όλων. Οι αιτιάσεις περί «εθνικού μονολόγου» και το «τελεσίγραφο» απόσυρσης της Επιτροπής για να ξεκινήσει δήθεν ο διάλογος από μηδενική βάση υποδηλώνουν πολιτική αμηχανία και προσβάλουν πρωτίστως τα μέλη και την αποστολή της Επιτροπής.

Είναι σαφές ότι η Επιτροπή Εθνικού Διαλόγου αποτελεί το επιστημονικό όργανο επεξεργασίας των προτάσεων, όπου και τα κόμματα θα διατυπώσουν τις θέσεις τους οι οποίες και θα αξιολογηθούν από την επιτροπή. Η Επιτροπή Εθνικού Διαλόγου δεν υποκαθιστά τη Βουλή, ούτε τον πολιτικό διάλογο. Ο διάλογος στο πλαίσιο της Επιτροπής είναι ανοιχτός και θεσμικά εγγυημένος. Η συμμετοχή εκπροσώπων διευθυντών, εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών θα οργανωθεί από την ίδια την Επιτροπή Εθνικού Διαλόγου. Με θεματικές προσκλήσεις και ακροάσεις· πρακτική που ακολουθήθηκε και σε προηγούμενους διαλόγους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που επικαλείται το ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα, θα υπάρξει ανοιχτή ηλεκτρονική διαβούλευση σε ειδική πλατφόρμα. Η πρόσκληση συμμετοχής προς όλα τα κόμματα παραμένει ανοιχτή, ειλικρινής και χωρίς προσχήματα. Η χώρα χρειάζεται ένα εθνικό απολυτήριο με διαχρονική ισχύ και κοινωνική αποδοχή. Αυτό δεν θα επιτευχθεί με ανταλλαγή ανακοινώσεων, αλλά με ουσιαστική συμμετοχή παρουσία στο τραπέζι του διαλόγου. Η ευθύνη συμμετοχής αναλογεί ίδια σε όλους μας.»