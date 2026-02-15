Νέα κλήρωση απόψε από το τζόκερ το οποίο μοιράζει το ποσό του 1,3 εκατ. ευρώ.
Η κατάθεση των δελτίων είναι μέχρι τις 21:30 και λίγο αργότερα στις 22:00 θα γινει η κλήρωση.
Για να παίξεις ομαδικά στο Τζόκερ οnline, αρκεί να αγοράσεις συμμετοχές από τα έτοιμα ομαδικά δελτία.
Παίζεις σε 4 απλά βήματα:
-Κάνεις σύνδεση στον allwyn.gr λογαριασμό σου ή στην εφαρμογή allwyn
-Επιλέγεις TZOKEP και στη συνέχεια «Group Play»
-Μπορείς να διαλέξεις από μια πληθώρα διαθέσιμων ομαδικών δελτίων (οι αριθμοί και τα 20 ΤΖΟΚΕΡ είναι προεπιλεγμένοι)
-Αγοράζεις τις συμμετοχές σου στο δελτίο που επιθυμείς
Αφού έχεις ολοκληρώσει με επιτυχία την αγορά σου, μπορείς να μοιραστείς το link του ομαδικού δελτίου και με τους φίλους σου!