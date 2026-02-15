Η κλήρωση του τζόκερ θα γίνει στις 22:00.

Νέα κλήρωση απόψε από το τζόκερ το οποίο μοιράζει το ποσό του 1,3 εκατ. ευρώ.

Η κατάθεση των δελτίων είναι μέχρι τις 21:30 και λίγο αργότερα στις 22:00 θα γινει η κλήρωση.

Για να παίξεις ομαδικά στο Τζόκερ οnline, αρκεί να αγοράσεις συμμετοχές από τα έτοιμα ομαδικά δελτία.

Παίζεις σε 4 απλά βήματα:

-Κάνεις σύνδεση στον allwyn.gr λογαριασμό σου ή στην εφαρμογή allwyn

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

-Επιλέγεις TZOKEP και στη συνέχεια «Group Play»

-Μπορείς να διαλέξεις από μια πληθώρα διαθέσιμων ομαδικών δελτίων (οι αριθμοί και τα 20 ΤΖΟΚΕΡ είναι προεπιλεγμένοι)

-Αγοράζεις τις συμμετοχές σου στο δελτίο που επιθυμείς

Αφού έχεις ολοκληρώσει με επιτυχία την αγορά σου, μπορείς να μοιραστείς το link του ομαδικού δελτίου και με τους φίλους σου!