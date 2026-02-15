Πάγωσε ο χρόνος στο αντίκρισμα των ντοκουμέντων με την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή.

Είναι γεγονός ότι όσες χιλιάδες λέξεις γράψει ένας ιστορικός για ένα συγκλονιστικό γεγονός, έρχεται μια εικόνα - ντοκουμέντο που σφραγίζει όσα περιγράφει ή όσα έχουμε ακούσει όσοι δεν έζησαν εκείνες τις στιγμές. Οι φωτογραφίες με τα ιστορικά τεκμήρια της εκτέλεσης των 200 κομμουνιστών στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής προκαλεί ρίγος, δάκρυα, αλλά και υπερηφάνεια.

Ήδη στα κοινωνικά δίκτυα έχει γίνει ένας «σεισμός» που ο κάθε πολίτης περιγράφει όσα είχε ακούσει κάτι που αποδεικνύεται και τεκμηριώνεται από αυτές τις εικόνες.

«Ήμουν 8 ετών, οι αξέχαστες σκηνές, τα καμιόνια φορτωμένα με εκείνους τους ήρωες να ανηφορίζουν την Λ.Β. Κων/νου προς το σκοπευτήριο, αν και γνώριζαν ότι τους πάνε για εκτέλεση, αυτοί τραγουδούσαν τον εθνικό ύμνο και αργότερα τα ίδια καμιόνια να επιστρέφουν από τον ίδιο δρόμο να στάζουν αίμα από το πίσω μέρος» γράφει ο βετεράνος φωτορεπόρτερ Αριστοτέλης Σαρρηκώστας, ενώ ο Νίκος Καραντινιόλ σημειώνει: «Για εμάς που γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε στην Καισαριανή, και κάθε χρόνο από τα μικράτα μας, συμμετέχουμε στην απόδοση τιμής και μνήμης στην θυσία των 200 εκτελεσμένων Κομμουνιστών, μόνο ρίγος, δάκρυα, κόμπο στο λαιμό και ευγνωμοσύνη μας προκαλεί η Πρωτομαγιά του 44' κάθε φορά στους εορτασμούς. Επί 40χρόνια οι άνθρωποι της δικής μας γενιάς, άκουγαν, αλλά δεν είχαν δει σε φωτογραφικά στιγμιότυπα το γεγονός. Αιώνια τιμή και δόξα στους ήρωες. Οι δυο φωτογραφίες έγιναν έγχρωμες μέσω AI.

ΥΓ Μου έρχονται στο μυαλό, τα λόγια ενός απο τους 200 στο "Τελευταίο σημείωμα" του Παντελή Βούλγαρη που ήταν, "Άραγε θα μας ξεχάσουν???" και η μόνη απάντηση που μπορεί να δοθεί. Ποιος θα μπορούσε να σας ξεχάσει.

Οι Φωτογραφίες είναι από την σελίδα του Ιάσωνα Χανδρινού και την σελίδα Greece at WWII Archives».

Όμως και τα κόμματα, ζήτησαν αυτά τα ντοκουμέντα να αξιοποιηθούν από το κράτος και τους δήμους.

Το ΚΚΕ: «Οι φωτογραφίες, που είδαν το φως της δημοσιότητας και αφορούν τις τελευταίες στιγμές των 200 κομμουνιστών, μελών και στελεχών του ΚΚΕ, πριν την εκτέλεση τους από τους ναζί κατακτητές στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944, αποτελούν ιστορικά τεκμήρια και ντοκουμέντα ανεκτίμητης αξίας. Με δεδομένο ότι οι συγκεκριμένες φωτογραφίες φαίνονται αυθεντικές, αποτελούν και το μοναδικό φωτογραφικό ιστορικό ντοκουμέντο αυτής της τεράστιας θυσίας, σύμβολο του ηρωικού αγώνα του λαού μας και αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του ΚΚΕ.

Αποτυπώνουν το ηθικό μεγαλείο των κομμουνιστών που βάδιζαν προς το θάνατο αλύγιστοι με ακλόνητη την πίστη στο δίκιο του αγώνα για έναν κόσμο χωρίς καταπίεση και εκμετάλλευση. Αποτελούν έμπνευση για τις νεότερες γενιές σε μια εποχή που τα σύννεφα ενός γενικευμένου ιμπεριαλιστικού πολέμου πυκνώνουν απειλητικά.

Ως τέτοια η αξία τους δεν μετριέται με το χρήμα και η θέση τους δεν βρίσκεται στο εμπόριο, σε ιδιωτικές συλλογές και σε ηλεκτρονικές δημοπρασίες με αβέβαιη την κατάληξη τους.

Εγείρεται συνεπώς σοβαρό ιστορικό και ηθικό ζήτημα και θα πρέπει με ευθύνη του κράτους τα ντοκουμέντα αυτά να αποκτηθούν και να αποδοθούν εκεί που ανήκουν, στο μουσείο ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης του Δήμου Καισαριανής, στον Δήμο Χαϊδαρίου και στο ΚΚΕ, για να είναι προσιτά στον λαό και τη νεολαία ως πηγή ιστορικής γνώσης και έμπνευσης για το σήμερα και το αύριο.

Με βάση τα παραπάνω το ΚΚΕ θα καταθέσει άμεσα συγκεκριμένη πρόταση για την αξιοποίηση αυτών των ντοκουμέντων».

Παύλος Χρηστίδης: Αγέρωχοι. Ήρεμοι. Με το κεφάλι ψηλά

Έτσι στάθηκαν απέναντι στο εκτελεστικό απόσπασμα οι 200 της Καισαριανής, την Πρωτομαγιά του 1944, στο Σκοπευτήριο Καισαριανής.

Οι φωτογραφίες που ήρθαν τώρα στο φως, είναι στιγμές παγωμένες στον χρόνο. Πρόσωπα που κοιτούν ευθεία, χωρίς φόβο. Άνθρωποι που γνώριζαν τι τους περίμενε και, παρ’ όλα αυτά, δεν λύγισαν.

Την 1η Μαΐου 1944, οι Ναζί εκτέλεσαν 200 πολιτικούς κρατούμενους, στην πλειονότητά τους κομμουνιστές, ως αντίποινα. Τους μετέφεραν από το Στρατόπεδο Χαϊδαρίου στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής. Η διαδρομή εκείνη ήταν η τελευταία τους. Και όμως, πήγαν ευθυτενείς, με καθαρό βλέμμα, με τις γροθιές υψωμένες.

Το υλικό που ήρθε τα τελευταία 24ωρα στο φως της δημοσιότητας, μας φέρνει πιο κοντά σε εκείνη τη μέρα. Και όσα βλέπουμε είναι συγκλονιστικά. Βλέπουμε αξιοπρέπεια. Βλέπουμε πίστη. Βλέπουμε ανθρώπους που στάθηκαν όρθιοι μέχρι το τέλος.

Οι 200 της Καισαριανής άφησαν πίσω τους ένα παράδειγμα. Μας υπενθυμίζουν ότι η ελευθερία και η δημοκρατία δεν είναι αυτονόητες. Κερδήθηκαν με θυσίες.

Και η ευθύνη μας είναι να θυμόμαστε. Όχι τυπικά. Αλλά ουσιαστικά.

Τιμή και σεβασμός στους 200 της Καισαριανής».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, επισημαίνει σε ανάρτησή του για τους 200 αγωνιστές της 1ης Μαΐου 1944 στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής:

«Οι συγκλονιστικές φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 αγωνιστών της 1ης Μαΐου 1944 στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής αποτελούν ιστορική κληρονομιά όλου του ελληνικού λαού.

Και μια σπουδαία υπενθύμιση ότι η ιστορία της χώρας μας γράφτηκε με αγώνες, αντίσταση και ιδανικά. Και με προσφορά και κόστος ζωής.

Οι αγωνιστές και οι αγωνίστριες του ΕΑΜ, στάθηκαν όρθιοι απέναντι στον ναζισμό, υπερασπιζόμενοι την ελευθερία, τη δημοκρατία, την αξιοπρέπεια και το δίκιο του Λαού.

Αυτά τα ντοκουμέντα δεν είναι εμπόρευμα. Είναι η ιστορία μας. Η ελληνική Πολιτεία οφείλει να τα αποκτήσει και να τα αναδείξει ως αναπόσπαστο στοιχείο της ιστορίας και της Παιδείας.

Για εμάς η μνήμη είναι ευθύνη και δύναμη στον αγώνα για κοινωνική δικαιοσύνη που παραμένει πάντα επίκαιρος και αναγκαίος».

Ο Αλέξης Χαρίτσης από την πλευρά του σημείωσε: «Επικοινώνησα πριν από λίγο με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη σχετικά με τις οκτώ φωτογραφίες από την Πρωτομαγιά του 1944 και την εκτέλεση των 200 στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής.

Έθεσα συγκεκριμένα αιτήματα:

-Να διεκδικηθούν θεσμικά ως κομμάτι της εθνικής μας Ιστορίας και να περιέλθουν στην κυριότητα του Ελληνικού Κράτους αφού ελεγχθεί η αυθεντικότητά τους

-Να υπάρξει σοβαρή μουσειακή πλαισίωση, ώστε να ενταχθούν σε δημόσιο χώρο μνήμης και γνώσης

Όπως ενημέρωσα την κ. Υπουργό, αύριο η Νέα Αριστερά θα καταθέσει σχετική κοινοβουλευτική ερώτηση.

Χθες, 82 χρόνια μετά, κοιτάξαμε τους μελλοθάνατους στα μάτια.

Οι φωτογραφίες αυτές δεν είναι απλώς ιστορικά ντοκουμέντα. Είναι τεκμήρια συλλογικής μνήμης και αυτογνωσίας.

Η μνήμη δεν είναι επετειακή υποχρέωση.

Είναι πολιτική ευθύνη.

Είναι άμυνα απέναντι στη λήθη και τον αναθεωρητισμό.

Και οδηγός για μια δημοκρατία με βάθος και συνείδηση».

Αίσθηση πάντως προκαλεί και η σιωπή κάποιων κομμάτων που δεν βρήκαν χρόνο για δύο αράδες αναγνωρίζοντας τουλάχιστον στην ιστορική τεκμηρίωση των εκτελέσεων στο Σκοπευτηριο της Καισαριανής. Φαίνεται ότι είναι ο υπερ-πατριωτισμός τους, δεν τους αφήνει να δουν κατάματα αυτούς που εκτελέστηκαν τραγουδώντας και έχοντας το κεφάλι ψηλά.