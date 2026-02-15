«Να μην ξεχνάμε την ιστορία… » ζήτησε ο Κώστας Ζαχαριάδης.

«Να μην ξεχνάμε την ιστορία μας…» ζήτησε ο Κώστας Ζαχαριάδης με αφορμή τις φωτογραφίες από την εκτέλεση 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή. Όπως τόνισε: «Αυτό για να θυμόμαστε ποιος είναι ποιος σ’ αυτή τη χώρα. Έλληνες φασίστες παρέδωσαν στους Γερμανούς ναζί τους Έλληνες κομμουνιστές. Οι Γερμανοί ναζί εκτέλεσαν στην Καισαριανή τους Έλληνες κομμουνιστές κρατούμενους γιατί οι Έλληνες κομμουνιστές έκαναν αντίσταση στους Γερμανούς ναζί».

Ολόκληρη η δήλωση Ζαχαριάδη για το φωτογραφικό υλικό από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944

Με τη δημοσίευση φωτογραφιών από τους 200 κομμουνιστές αγωνιστές που οδεύουν προς εκτέλεση από τους ναζί κατακτητές, στο σκοπευτήριο της Καισαριανής την Πρωτομαγιά του 1944, το ιστορικό δράμα έγινε συγκεκριμένη εικόνα και οι σπαρακτικές μαρτυρίες μας κοιτούν πλέον κατάματα και αγέρωχα, όπως κοιτούν και οι μελλοθάνατοι τον φωτογραφικό φακό.

Συγκλονιστικές οι εικόνες, από μια σφαγή που άφησε ανεξίτηλο σημάδι στην Ιστορία μας και από μια θυσία που ανέδειξε τις έννοιες του ηρωισμού και της λεβεντιάς, της αψηφισιάς του θανάτου όταν μέσα στην ψυχή του ανθρώπου καίει η φλόγα της λευτεριάς και του δίκιου.

Τώρα πια μπορούμε να δούμε ορισμένους από τους αγωνιστές μας τη στιγμή που περνούν στην Ιστορία και με υψωμένη γροθιά μας στέλνουν ένα διαχρονικό μήνυμα αντίστασης, συνέπειας και τιμιότητας. Γιατί δεν πρόδωσαν τον εαυτό τους, ούτε την πατρίδα, ούτε την τάξη τους.

Αυτές οι εικόνες είναι τα πρώτα φωτογραφικά ντοκουμέντα από τη δολοφονία των 200 αγωνιστών του λαού μας πριν 82 χρόνια και πρέπει να περιέλθουν στο ελληνικό κράτος και να αξιοποιηθούν για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης.

Να μην ξεχνάμε την ιστορία… Οι 200 της Καισαριανής εκτελέστηκαν την Πρωτομαγιά του 1944 στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής από τις ναζιστικές δυνάμεις Κατοχής, ως αντίποινα για τη δράση του ΕΛΑΣ. Παραδόθηκαν στις δυνάμεις Κατοχής, δηλαδή τους Γερμανούς ναζί, από το καθεστώς της 4ης Αυγούστου, δηλαδή τους Έλληνες φασίστες.

Αυτό για να θυμόμαστε ποιος είναι ποιος σ’ αυτή τη χώρα. Έλληνες φασίστες παρέδωσαν στους Γερμανούς ναζί τους Έλληνες κομμουνιστές. Οι Γερμανοί ναζί εκτέλεσαν στην Καισαριανή τους Έλληνες κομμουνιστές κρατούμενους γιατί οι Έλληνες κομμουνιστές έκαναν αντίσταση στους Γερμανούς ναζί.

