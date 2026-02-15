Η δημοφιλής τραγουδίστρια από την Κύπρο έκανε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες.

Η Antigoni εμφανίστηκε στον δεύτερο ημιτελικό του Sing for Greece, για πρώτη φορά στο ελληνικό τηλεοπτικό κοινό με το τραγούδι Jalla, με το οποίο θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον διαγωνισμό της Eurovision 2026 στην Βιέννη.

Στη συνέχεια, η δημοφιλής τραγουδίστρια από την Κύπρο έκανε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες.

«Είμαι πάρα πολύ ευγνώμων για όλα αυτά και ας τους να λαλούν. Δεν με ενοχλεί καθόλου που με συγκρίνουν με την Ελένη Φουρέιρα, είναι υπέροχη και είναι αυτή που πήρε την Κύπρο στην πιο μεγάλη θέση, δεύτερη στη Eurovision, και… είναι θεά. Σήμερα ξεχώρισα τον Good Job Nicky. Εγώ βλέπω ότι αυτοί που γράφουν πάνω στο TikTok και στο Instagram κακά πράγματα για κάποιους άλλους, δεν είναι χαρούμενοι και προσπαθώ να θυμάμαι αυτό. Αυτό είναι δικό τους πρόβλημα, όχι δικό μου» απάντησε η Antigoni.

Η Eurovision 2026 θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη της Αυστρίας, με τους δύο ημιτελικούς να διεξάγονται στις 12 και 14 Μαΐου και τον μεγάλο τελικό στις 16 Μαΐου 2026.

Ποια είναι η Antigoni

Η Antigoni γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Λονδίνο έχοντας κυπριακή καταγωγή.

Σε ηλικία 19 χρονών, ξεκίνησε να ανεβάζει τα τραγούδια της στη διάσημη πλατφόρμα μουσικής Sound Cloud, με το τραγούδι Electric Love να φτάνει τα πάνω από 4k streams.

Το 2019, ξεκίνησε να ανεβάζει τραγούδια της και στο YouTube, με το τραγούδι Never Gonna Love να φτάνει τα 20k views.

Συμμετείχε στην 8η σεζόν του βρετανικού reality show Love Island. Η μητέρα της, είναι δημοφιλής παρουσιάστρια της βρετανικής τηλεόρασης, ιδιοκτήτρια εστιατορίου και συγγραφέας, κυπριακής καταγωγής.

Η Antigoni ανήκει στο δυναμικό της δισκογραφικής εταιρίας Minos EMI.