Πίσω από αυτή τη φαινομενικά απλή συνήθεια κρύβεται μια ολόκληρη νοοτροπία.

Σε μια εποχή όπου η ταχύτητα έχει γίνει υπέρτατη αξία και το «αρκετά καλό» συχνά θεωρείται επαρκές, υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που αφιερώνουν χρόνο στο σιδέρωμα των ρούχων τους - ακόμη κι αν κανείς δεν πρόκειται να το προσέξει, γεγονός που δείχνει αρκετά για τον χαρακτήρα του ατόμου.

Όπως αναφέρει το siliconcanals, σύμφωνα με ψυχολογικές προσεγγίσεις γύρω από την αυτοπειθαρχία, την ευσυνειδησία και την εσωτερική παρακίνηση, όσοι επιμένουν στο σιδέρωμα μοιράζονται τις παρακάτω ιδιότητες που σπανίζουν ολοένα και περισσότερο στη σύγχρονη κουλτούρα της ευκολίας.

1) Κατανοούν την αξία της καθυστερημένης ικανοποίησης

Η επιλογή να αφιερώσει κάποιος 10-15 λεπτά επιπλέον στη ρουτίνα του για ένα αποτέλεσμα που μπορεί να μη σχολιαστεί ποτέ, δείχνει ικανότητα αναβολής της άμεσης άνεσης.

Η έννοια της καθυστερημένης ικανοποίησης έχει μελετηθεί εκτενώς — χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το περίφημο πείραμα του marshmallow από το Stanford University, που συνέδεσε την υπομονή με μακροπρόθεσμη επιτυχία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το σιδέρωμα γίνεται μια μικρή καθημερινή άσκηση αυτοελέγχου.

2) Εκτιμούν τη διαδικασία περισσότερο από το αποτέλεσμα

Σε μια κοινωνία που μετρά τα πάντα με βάση το αποτέλεσμα, η επένδυση στη διαδικασία μοιάζει σχεδόν αντισυμβατική.

Η επαναλαμβανόμενη κίνηση του σιδερώματος, η μετατροπή του τσαλακωμένου υφάσματος σε λείο, λειτουργεί για πολλούς σαν τελετουργία. Η ψυχολογία της «προσέγγισης προσανατολισμένης στη διαδικασία» δείχνει ότι όσοι βρίσκουν νόημα στη διαδρομή βιώνουν συχνά μεγαλύτερη ικανοποίηση και χαμηλότερο άγχος.

3) Διατηρούν πρότυπα χωρίς ανάγκη εξωτερικής επιβεβαίωσης

Οι άνθρωποι αυτοί δεν λειτουργούν με βάση τα «likes» ή τα σχόλια των άλλων. Σιδερώνουν επειδή αυτό ευθυγραμμίζεται με τα δικά τους εσωτερικά πρότυπα.

Η εσωτερική παρακίνηση — έννοια που μελετάται εκτενώς από την American Psychological Association — συνδέεται με μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και σταθερότητα χαρακτήρα.

4) Σέβονται το συνηθισμένο

Σε μια εποχή γεμάτη «life hacks», όσοι σιδερώνουν αγκαλιάζουν το απλό και το καθημερινό. Δεν αναζητούν πάντα τη συντόμευση.

Αντίθετα, βρίσκουν νόημα σε πράξεις που άλλοι θεωρούν αγγαρείες. Αυτή η στάση συχνά μεταφράζεται σε συνέπεια και αξιοπιστία και σε άλλους τομείς της ζωής.

5) Βλέπουν την πειθαρχία ως μορφή αυτοφροντίδας

Η σύγχρονη κουλτούρα έχει ταυτίσει την αυτοφροντίδα με την άνεση. Όμως η επιστημονική βιβλιογραφία — όπως μελέτες που φιλοξενούνται στην National Library of Medicine — δείχνει ότι η αυτοπειθαρχία σχετίζεται στενά με την ικανοποίηση από τη ζωή.

Το σιδέρωμα, λοιπόν, δεν είναι τιμωρία. Είναι επένδυση στον μελλοντικό εαυτό.

6) Πιστεύουν ότι οι λεπτομέρειες έχουν σημασία — ακόμη κι όταν είναι αόρατες

Αυτοί οι άνθρωποι δίνουν σημασία και στα σημεία που δεν φαίνονται: στο πίσω μέρος του πουκαμίσου, στις εσωτερικές ραφές, στις μικρές τσακίσεις.

Η στάση αυτή δεν αφορά την τελειομανία αλλά την ακεραιότητα — την ιδέα ότι η ποιότητα δεν εξαρτάται από το αν κάποιος παρακολουθεί.

7) Αντιστέκονται στην κουλτούρα του «αρκετά καλό»

Ζούμε στην εποχή του «γρήγορα και πρόχειρα». Όμως όσοι σιδερώνουν εκπροσωπούν μια ήσυχη αντίσταση στην πτώση των προσωπικών προτύπων.

Δεν κυνηγούν το τέλειο, αλλά επιλέγουν συνειδητά να κάνουν ορισμένα πράγματα όσο καλύτερα μπορούν — ακόμη κι αν το κοινό τους είναι μόνο ο εαυτός τους.

Το συμπέρασμα

Το ζήτημα δεν είναι το σίδερο. Είναι η νοοτροπία.

Σε έναν κόσμο που βελτιστοποιεί τα πάντα για ταχύτητα και ευκολία, ίσως αυτό που χάνεται δεν είναι οι καλοσιδερωμένες τσακίσεις — αλλά η αξία της πειθαρχίας, της εσωτερικής συνέπειας και του σεβασμού στη διαδικασία.

Και ίσως, τελικά, η πραγματική ερώτηση δεν είναι αν πρέπει να σιδερώνουμε περισσότερο.

Αλλά αν είμαστε πρόθυμοι να διατηρήσουμε αυτές τις σπάνιες ιδιότητες στη ζωή μας, ακόμη κι όταν κανείς δεν τις βλέπει.