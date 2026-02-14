Συγχωριανοί του τον απεγκλώβισαν και ειδοποίησαν Πυροσβεστική και ΕΚΑΒ.

Βαριά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πύργου ένας 54χρονος από τη Νεράιδα Αρχαίας Ολυμπίας, που καταπλακώθηκε από τρακτέρ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το ilialive, ο 54χρονος εκτελούσε εργασίες σε χωράφι, όταν υπό άγνωστες για την ώρα συνθήκες, το τρακτέρ του ανετράπη με αποτέλεσμα να τον καταπλακώσει.

Συγχωριανοί του τον απεγκλώβισαν και ειδοποίησαν Πυροσβεστική και ΕΚΑΒ. Παράλληλα, τον έβαλαν σε καρότσα αγροτικού για να κερδίσουν χρόνο λόγω του σοβαρού τραυματισμού έως ότου καταφτάσει το ασθενοφόρο.

Δυστυχώς, όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του.