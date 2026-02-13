Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου: «Ο παλιός κόσμος δεν υπάρχει πια» - Live οι εξελίξεις

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συναντώνται σήμερα σε κεντρικό ξενοδοχείο του Μονάχου στην μεγαλύτερη παγκοσμίως συνάντηση για θέματα ασφάλειας και άμυνας.
Η 62η Διάσκεψη για τη Ασφάλεια διεξάγεται την ώρα που «το οικοδόμημα της διεθνούς τάξης γκρεμίζεται»: Τον τελευταίο ένα χρόνο η κυβέρνηση Τραμπ κήρυξε εμπορικό πόλεμο σχεδόν σε ολόκληρο τον πλανήτη, απείλησε το ίδιο το ΝΑΤΟ με προσάρτηση της Γροιλανδίας και ξεκαθάρισε πως οι ΗΠΑ δεν είναι πλέον πρόθυμες να εγγυηθούν την ευρωπαϊκή ασφάλεια.
Οι περισσότερες ομιλίες του επόμενου τριημέρου - από τον Μακρόν και τον Στάρμερ έως τον Ρούμπιο και τον Γκάβιν Νιούσομ - θα αναφερθούν πιθανότητα σε αυτό ακριβώς το «κενό διαδοχής».
Οι Ευρωπαίοι εμφανίζονται διχασμένοι. Στο ένα άκρο βρίσκεται ο Γάλλος πρόεδρος, στο άλλο ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ. Ο Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε την Τρίτη ανοιχτά «αντι-ευρωπαϊκή» την κυβέρνηση Τραμπ, υποστηρίζοντας πως επιδιώκει τον «κατακερματισμό» της ΕΕ. «Αν νομίζει κανείς πως η ΕΕ ή Ευρώπη μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της χωρίς τις ΗΠΑ, αυταπατάται», σχολίαζε νωρίτερα ο Μαρκ Ρούτε.
Σημειώνεται πως στη φετινή Διάσκεψη την αμερικανική κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει ο Μάρκο Ρούμπιο, αλλά και οι βασικοί διαπραγματευτές του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ. Την ίδια ώρα οι Δημοκρατικοί στέλνουν στο Μόναχο μερικούς από τους πιο έντονους επικριτές του προέδρου, όπως τον κυβερνήτη της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ.
Διαδήλωση κατά του ιρανικού καθεστώτος στο Μόναχο14:13:32
Στο περιθώριο της Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, το Εθνικό Συμβούλιο Αντίστασης του Ιράν πραγματοποίησε διαδήλωση, υποστηρίζοντας την ανατροπή του καθεστώτος των μουλάδων από τον ιρανικό λαό.
Υποστηρικτές της Λαϊκής Οργάνωσης Μουτζαχεντίν του Ιράν (PMOI), γνωστής επίσης ως Μουτζαχεντίν-ε Χαλκ (MEK), κράτησαν αφίσες με πρόσωπα ανθρώπων που, όπως δήλωσαν, δολοφονήθηκα κατά τη διάρκεια των πρόσφατων διαδηλώσεων.
Ζελένσκι και Σιμπίχα σε παράλληλες εκδηλώσεις14:03:09
Νωρίτερα σήμερα, οι υπουργοί Εξωτερικών της Ουκρανίας και της Γερμανίας εγκαινίασαν το «Ukraine House», έναν ειδικό χώρο για εκδηλώσεις σχετικά με το μέλλον της Ουκρανίας.
Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους ξεναγεί τώρα τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε ένα εργοστάσιο drones κοντά στο Μόναχο.
Ο ουκρανός πρόεδρος θα έχει διμερείς συναντήσεις με τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, την πρωθυπουργό της Δανίας Μέτε Φρέντερικσεν, τον πρόεδρο της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ και τον πρωθυπουργό της Ολλανδίας Ντικ Σχόοφ.
«Θα συμμετάσχει επίσης σε σύσκεψη του "σχήματος του Βερολίνου" μαζί με τους ηγέτες ευρωπαϊκών χωρών, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ενωσης και τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μαρκ Ρούμπιο».
Ο πρόεδρος θα συναντηθεί επίσης σήμερα με τον Ρεζά Παχλαβί, γιο του τελευταίου σάχη του Ιράν.
Σημειώνεται πως Ζελένσκι θα εκφωνήσει την ομιλία του στη διάσκεψη αύριο - μετά τον Ρούμπιο, τη φον ντερ Λάιεν και τον Στάρμερ.
Απόβαση των Δημοκρατικών στο Μόναχο13:57:08
Οι Δημοκρατικοί στέλνουν στο Μόναχο μερικούς από τους πιο έντονους επικριτές του Τραμπ, όπως τον κυβερνήτη της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ, τη βουλευτή της Νέας Υόρκης Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ, τον γερουσιαστή της Αριζόνα Ρούμπεν Γκαλέγκο και την κυβερνήτη του Μίσιγκαν Γκρέτσεν Γουίτμερ.
Ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Κογκρέσου Γκρέγκορι Μικς δήλωσε ότι οι Δημοκρατικοί θεωρούν την παρουσία τους στο Μόναχο ως «κρίσιμη αποστολή κατευνασμού» των Ευρωπαίων εταίρων.
«Ελπίζω να συνεργαστούμε με τους Ευρωπαίους συμμάχους μας και να τους εξηγήσουμε ότι οι ΗΠΑ παραμένουν σύμμαχός τους, ότι εργαζόμαστε από κοινού για έναν πολυμερή δρόμο, ότι δεν είμαστε "μόνο η Αμερική" ή "μόνοι μας στην Αμερική", ότι τους σεβόμαστε και ότι τα συμφέροντά μας για θέματα εθνικής ασφάλειας είναι συνδεδεμένα», δήλωσε ο Μικς στην αμερικανική ιστοσελίδα NOTUS.
Συνομιλίες Ρούμπιο για την Γροιλανδία13:33:33
Στο περιθώριο της Διάσκεψης θα πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ του Μάρκο Ρούμπιο, της πρωθυπουργού της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν και του πρωθυπουργού της Γροιλανδίας Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν.
Προφανώς το πλαίσιο της συνάντησης αφορά τα σχέδια των ΗΠΑ να ελέγξουν το ημιαυτόνομο δανικό έδαφος.
Οι ΗΠΑ, η Δανία και η Γροιλανδία βρίσκονται σε συνομιλίες για το μέλλον του εδάφους εδώ και περισσότερο από έναν μήνα, με τον Ρούμπιο να δηλώνει τον περασμένο μήνα ότι η διαδικασία θα μπορούσε να διαρκέσει μήνες πριν υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα.
Μάρκο Ρούμπιο: «Ζούμε σε μια νέα εποχή, να επανεξετάσουμε πώς θα μοιάζει»13:25:49
Αναχωρώντας για το Μόναχο, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ μίλησε για μια καθοριστική στιγμή και μια «νέα εποχή» στις διατλαντικές σχέσεις.
«Ο κόσμος αλλάζει πολύ γρήγορα μπροστά στα μάτια μας», δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο στους δημοσιογράφους όταν τον ρώτησαν αν το μήνυμά του προς τους Ευρωπαίους θα είναι πιο συμβιβαστικό από ό,τι πριν από ένα χρόνο.
«Ζούμε σε μια νέα εποχή στη γεωπολιτική, και θα χρειαστεί από όλους μας να επανεξετάσουμε πώς θα μοιάζει αυτή η εποχή και ποιος θα είναι ο ρόλος μας.»
«[Οι ΗΠΑ είναι] βαθιά δεμένες με την Ευρώπη, και το μέλλον μας υπήρξε πάντα συνδεδεμένο και θα συνεχίσει να είναι συνδεδεμένο με την Ευρώπη», πρόσθεσε.
«Οπότε πρέπει απλώς να συζητήσουμε πώς θα είναι αυτό το μέλλον».
Οι ομιλίες της πρώτης μέρας της Διάσκεψης - αναλυτικό πρόγραμμα13:13:28
13:30 – Έναρξη συνεδρίου
13:45 – Καγκελάριος Γερμανίας Friedrich Merz
14:30 – Επίτροπος Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ Kaja Kallas, Πρεσβευτής ΗΠΑ στον ΟΗΕ Michael Waltz, Υπουργός Εξωτερικών Σαουδικής Αραβίας Prince Faisal bin Farhan Al Saud
15:30 – Πρόεδρος Φινλανδίας Alexander Stubb, Υπουργός Οικονομικών Γερμανίας Lars Klingbeil
16:30 – Κυβερνήτης Καλιφόρνιας Gavin Newsom
17:30 – Πρωθυπουργός Σουηδίας Ulf Kristersson, Πρόεδρος Μολδαβίας Maia Sandu, Διευθυντής Γερμανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Martin Jäger, Πρόεδρος Στρατιωτικής Επιτροπής ΝΑΤΟ Giuseppe Cavo Dragone
17:30 – Πρόεδρος Τσεχίας Petr Pavel, Γερουσιαστής ΗΠΑ Alexandria Ocasio-Cortez
18:15 – Επίτροπος Τεχνολογίας της ΕΕ Henna Virkkunen
18:30 – Πάνελ Ουκρανίας: Υπουργός Εξωτερικών Γαλλίας Jean-Noël Barrot, Υπουργός Εξωτερικών ΗΒ Yvette Cooper, Υπουργός Εξωτερικών Ουκρανίας Andrii Sybiha, Υπουργός Εξωτερικών Ολλανδίας David van Weel, Γερουσιαστής ΗΠΑ Jeanne Shaheen
18:45 – Reza Pahlavi
19:00 – Πρόεδρος Γαλλίας Emmanuel Macron
22:00 – Γερουσιαστής ΗΠΑ Alexandria Ocasio-Cortez, Πρεσβευτής ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ Matthew Whitaker, Κυβερνήτης Μίσιγκαν Gretchen Whitmer
*Οι ώρες που αναγράφονται είναι ώρες Μονάχου, +1 για ώρα Ελλάδος