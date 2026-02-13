Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου: «Ο παλιός κόσμος δεν υπάρχει πια» - Live οι εξελίξεις

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συναντώνται σήμερα σε κεντρικό ξενοδοχείο του Μονάχου στην μεγαλύτερη παγκοσμίως συνάντηση για θέματα ασφάλειας και άμυνας.

Η 62η Διάσκεψη για τη Ασφάλεια διεξάγεται την ώρα που «το οικοδόμημα της διεθνούς τάξης γκρεμίζεται»: Τον τελευταίο ένα χρόνο η κυβέρνηση Τραμπ κήρυξε εμπορικό πόλεμο σχεδόν σε ολόκληρο τον πλανήτη, απείλησε το ίδιο το ΝΑΤΟ με προσάρτηση της Γροιλανδίας και ξεκαθάρισε πως οι ΗΠΑ δεν είναι πλέον πρόθυμες να εγγυηθούν την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Live εικόνα από το Μόναχο

{https://www.youtube.com/watch?v=rBuucOYKSXY}

Οι περισσότερες ομιλίες του επόμενου τριημέρου - από τον Μακρόν και τον Στάρμερ έως τον Ρούμπιο και τον Γκάβιν Νιούσομ - θα αναφερθούν πιθανότητα σε αυτό ακριβώς το «κενό διαδοχής».

Οι Ευρωπαίοι εμφανίζονται διχασμένοι. Στο ένα άκρο βρίσκεται ο Γάλλος πρόεδρος, στο άλλο ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ. Ο Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε την Τρίτη ανοιχτά «αντι-ευρωπαϊκή» την κυβέρνηση Τραμπ, υποστηρίζοντας πως επιδιώκει τον «κατακερματισμό» της ΕΕ. «Αν νομίζει κανείς πως η ΕΕ ή Ευρώπη μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της χωρίς τις ΗΠΑ, αυταπατάται», σχολίαζε νωρίτερα ο Μαρκ Ρούτε.

Σημειώνεται πως στη φετινή Διάσκεψη την αμερικανική κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει ο Μάρκο Ρούμπιο, αλλά και οι βασικοί διαπραγματευτές του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ. Την ίδια ώρα οι Δημοκρατικοί στέλνουν στο Μόναχο μερικούς από τους πιο έντονους επικριτές του προέδρου, όπως τον κυβερνήτη της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ.

