Το κρατικό πρόγραμμα HSS στοχεύει στο να βοηθήσει άτομα με αναπηρίες να βρουν και να διατηρήσουν κατοικία.

Δύο άνδρες από την Πενσυλβάνια παραδέχθηκαν ότι ταξίδευαν επανειλημμένα από τη Φιλαδέλφεια στη Μινεάπολη με σκοπό να εξαπατήσουν το πρόγραμμα Housing Stabilization Services (HSS) της Μινεσότα, όπως ανακοίνωσαν οι εισαγγελείς. Οι άνδρες φέρονται «καπρώθηκαν» περίπου 3,5 εκατομμύρια δολάρια και χρησιμοποίησαν τεχνητή νοημοσύνη για να δημιουργήσουν ψευδή αρχεία.

Οι δύο άνδρες, που ταυτοποιήθηκαν ως Anthony Waddell Jefferson, 37 ετών, και Lester Brown, 53 ετών, φέρονται να ίδρυσαν επιχειρήσεις στη Μινεσότα και να εγγράφηκαν ως πάροχοι HSS. Υποτίθεται ότι θα παρείχαν συμβουλευτικές υπηρεσίες στέγασης, υπηρεσίες μετάβασης και υποστήριξης διατήρησης κατοικίας σε άτομα που πληρούσαν τις προϋποθέσεις.

Σύμφωνα με το foxbusiness.com, το κρατικό πρόγραμμα HSS, το οποίο ξεκίνησε επίσημα τον Ιούλιο του 2020, στοχεύει στο να βοηθήσει άτομα με αναπηρίες — συμπεριλαμβανομένων ηλικιωμένων και ανθρώπων με ψυχικές ασθένειες ή προβλήματα κατάχρησης ουσιών — να βρουν και να διατηρήσουν κατοικία. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης είχε δηλώσει προηγουμένως ότι το πρόγραμμα «είχε χαμηλά εμπόδια εισόδου και ελάχιστες απαιτήσεις τεκμηρίωσης για αποζημίωση».

Η Γενική Εισαγγελέας Pam Bondi αντέδρασε λέγοντας: «Η εγκληματική απάτη δεν κλέβει μόνο τους φορολογούμενους — διαλύει την εμπιστοσύνη στους θεσμούς μας. Υπό την ηγεσία του Προέδρου Τραμπ, οι σημερινές καταδίκες είναι μόνο η αρχή. Οι εισαγγελείς μας θα εργαστούν ακούραστα για να ξετυλίξουν εγκληματικά σχήματα απάτης και να απαγγείλουν κατηγορίες στους δράστες τους στη Μινεσότα και σε ολόκληρη τη χώρα.»

Ο Jefferson και ο Brown κατηγορούνται ότι έκλεψαν περίπου 3,5 εκατομμύρια δολάρια από το HSS για υπηρεσίες που ψευδώς ισχυρίστηκαν ότι παρείχαν σε περίπου 230 δικαιούχους Medicaid. Οι δύο άνδρες δήλωσαν ένοχοι ο καθένας για μία κατηγορία απάτης μέσω ηλεκτρονικών επικοινωνιών και αντιμετωπίζουν ποινή έως και 20 ετών φυλάκισης, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Η Μινεσότα δεν θα είναι πλέον καταφύγιο απάτης υπό την επιτήρησή μας», δήλωσε ο Αναπληρωτής Γενικός Εισαγγελέας Todd Blanche. «Το Υπουργείο Δικαιοσύνης διερευνά απάτες δισεκατομμυρίων δολαρίων φορολογουμένων σε ολόκληρη τη χώρα και έχει ήδη καταδικάσει επιτυχώς 66 άτομα και συνεχίζει στη Μινεσότα. Η συνεργασία μεταξύ της Ποινικής Διεύθυνσης και του Γραφείου του Εισαγγελέα των ΗΠΑ αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς αποκαθιστούμε τη δικαιοσύνη και τη δημόσια εμπιστοσύνη, ενώ παράλληλα καθιστούμε υπεύθυνους τους εγκληματίες της απάτης.»

Ο Jefferson και ο Brown φέρονται να επισκέπτονταν καταφύγια αστέγων και κατοικίες Section 8, προωθώντας τους εαυτούς τους ως «The Housing Guys», προκειμένου να στρατολογήσουν δικαιούχους Medicaid για εγγραφή σε υπηρεσίες HSS που τελικά δεν παρέχονταν, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης κατηγόρησε επίσης τον Jefferson ότι προσέλαβε συγγενείς και συνεργάτες ως υπαλλήλους, οι οποίοι, κατόπιν οδηγιών του, δημιουργούσαν ψεύτικες σημειώσεις πελατών που υποτίθεται ότι αποδείκνυαν την παροχή υπηρεσιών. Ορισμένα έγγραφα φέρεται να έδειχναν ότι ο Jefferson «επινόησε ψεύτικους υπαλλήλους» και χρησιμοποιούσε τα ονόματά τους για να υπογράφει σημειώσεις πελατών.

Το τμήμα ισχυρίστηκε ότι ο Brown δεν κρατούσε σημειώσεις «παρά το ότι ήταν υποχρεωμένος από τους κανόνες του προγράμματος». Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανέφερε ότι ο Jefferson και ο Brown «κατασκεύαζαν email» για υποτιθέμενους πελάτες και χρησιμοποιούσαν το ChatGPT για να δημιουργούν ψεύτικες σημειώσεις πελατών.

«Αυτοί οι κατηγορούμενοι δεν είχαν καμία σύνδεση με τη Μινεσότα ή τις κοινότητές της. Ταξίδευαν σε όλη τη χώρα με έναν σκοπό: να εκμεταλλευτούν και να κλέψουν εκατομμύρια δολάρια φορολογουμένων που προορίζονταν για ανθρώπους που παλεύουν με την αστεγία, τον εθισμό και τις αναπηρίες», δήλωσε ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας A. Tysen Duva της Ποινικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης. «Παρόλο που προγράμματα όπως το HSS διαχειρίζονται από τις πολιτείες, χρηματοδοτούνται με ομοσπονδιακά φορολογικά έσοδα. Η Ποινική Διεύθυνση δεν θα μείνει αμέτοχη ενώ απατεώνες θέτουν σε κίνδυνο τα φορολογικά χρήματα όλων των Αμερικανών.»