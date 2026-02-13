Αντίστροφη μέτρηση για την φετινή 25η Μαρτίου, πώς θα γιορταστεί στα σχολεία και τι πρέπει να προσέξουν οι μαθητές.

Μπορεί οι μαθητές να αδημονούν για την έλευση της Καθαράς Δευτέρας 2026 που θα τους προσφέρει απλόχερα ένα τριήμερο ανεμελιάς όμως και ο Μάρτιος με την εθνική γιορτή στις 25 του μήνα φέρνει μαζί του δύο μέρες άνευ μαθημάτων.

25η Μαρτίου: Πώς φέτος θα γιορταστεί στα σχολεία

Φέτος η 25η Μαρτίου «πέφτει» Τετάρτη, και όπως κάθε χρόνο, τα σχολεία οργανώνουν τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου και του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Για τους μαθητές ο εορτασμός καλύπτει δύο μέρες καθώς παραδοσιακά η γιορτή στα σχολεία τιμάται παραμονές της επίσημης αργίας. Παρά το γεγονός ότι οι μαθητές δεν κουβαλούν τσάντες και βιβλία, η ημέρα δεν είναι αργία και η παρουσία στις εκδηλώσεις θεωρείται υποχρεωτική. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο που αναμένεται να εξειδικευτεί και με νεότερη εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας οι σχολικές γιορτές θα διεξαχθούν υποχρεωτικά την Τρίτη 24 Μαρτίου και θα έχουν διάρκεια τουλάχιστον δύο διδακτικών ωρών. Οι μαθητές συμμετέχουν σε εκδηλώσεις της σχολικής μονάδας και μάλιστα όπως τονίζεται από το Υπουργείο υπάρχει υποχρεωτικότητα παρουσίας με τις τυχόν απουσίες να θεωρούνται αδικαιολόγητες δεδομένου ότι οι σχολικές εκδηλώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Παραμονές της εθνικής εορτής, τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας καλούνται να διοργανώσουν εκδηλώσεις με ποιήματα, τραγούδια και θεατρικά δρώμενα, τα οποία αποδίδουν τα ιστορικά γεγονότα της Επανάστασης του 1821. Σύμφωνα με το Υπουργείο οι σχετικές εκδηλώσεις οφείλουν να τιμούν τη δράση και το ρόλο των ηρώων της Επανάστασης και να καλούν την μαθητική κοινότητα να διατηρήσει τα ιδανικά της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας που μας κληροδότησαν.

Παράλληλα πρέπει να γίνεται αναφορά και στον διπλό εορτασμό της 25ης Μαρτίου.Η 25η Μαρτίου είναι διπλή γιορτή για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία. Είναι μια μέρα που μας θυμίζει την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, την αντίσταση και τον αγώνα για την ανεξαρτησία ενώ γιορτάζουμε και τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Με την λέξη «Ευαγγελισμός» αναφερόμαστε στη θεομητορική γιορτή σε ανάμνηση της αναγγελίας από τον Γαβριήλ προς την Παναγία ότι πρόκειται να γεννήσει τον Χριστό. Μετά το πέρας των δίωρων εορταστικών εκδηλώσεων οι μαθητές αποχωρούν. Να σημειωθεί ότι στις 24 Μαρτίου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, δεν λειτουργεί το Ολοήμερο.

Πότε θα ξεκινήσουν οι πρόβες για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου

Περίπου στα μέσα Μάρτη αναμένεται να ξεκινήσουν οι πρόβες για την συμμετοχή των μαθητών στην παρέλαση. Ειδικότερα, οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής συντονίζουν και υλοποιούν τις πρόβες με στόχο τον σωστό βηματισμό και την κίνηση των χεριών των μαθητών που θα παρελάσουν. Τα σχολεία καθορίζουν τα τμήματα που θα παρελάσουν ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών και των σχολείων στον Δήμο. Η συμμετοχή των μαθητών στην παρέλαση και στις σχετικές πρόβες για αυτή δεν είναι υποχρεωτική όμως από τη στιγμή που θα καταρτιστεί η λίστα με τους μαθητές που συμμετέχουν στις πρόβες και θα παρελάσουν ενημερώνονται όλοι οι εκπαιδευτικοί. Την ώρα της εκάστοτε πρόβας οι μαθητές που συμμετέχουν παίρνουν απουσία από το μάθημα όμως αυτές δεν προσμετρώνται στο τέλος δεδομένου ότι δικαιολογούνται αυτόματα από την διεύθυνση του σχολείου.