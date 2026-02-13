Λιγότερη ύλη, αναδιαμόρφωση του τρόπου αξιολόγησης και βαθμολόγησης των μαθητών και διατήρηση των Πανελληνίων μέχρι νεοτέρας προβλέπει το Εθνικό Απολυτήριο – Όλες οι αλλαγές.

Εκκινεί ο διάλογος για το Εθνικό Απολυτήριο με το Υπουργείο Παιδείας να φιλοδοξεί μέσω αυτής της μεταρρύθμισης να αναδιαμορφώσει πλήρως την φοίτηση στο Λύκειο, ανοίγοντας τη συζήτηση για την επόμενη μέρα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Όπως έχει τονίσει η Υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, στόχος είναι η ενίσχυση της αξίας του απολυτηρίου, η μείωση της ύλης και η δίκαιη αξιολόγηση των μαθητών, ενώ κεντρικό ζήτημα αποτελεί η ποσόστωση της βαθμολογίας ανά τάξη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg8prkgun7v5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Εθνικό Απολυτήριο: Οι 5 βασικές προτάσεις

Ενίσχυση του Εθνικού Απολυτηρίου

Το απολυτήριο προτείνεται να αποκτήσει ουσιαστικό ρόλο ως τίτλος γνώσης με διεθνή αναγνώριση, ώστε οι μαθητές να φεύγουν από το Λύκειο με ένα ισχυρό και αναγνωρίσιμο πιστοποιητικό γνώσεων.

Συμμετοχή των τάξεων του Λυκείου στον τελικό βαθμό

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σημαντική θα είναι η συμμετοχή της Β’ και Γ’ Λυκείου στον τελικό βαθμό, ενώ συζητείται και η στάθμιση της Α’ Λυκείου. Η πρόταση για ποσόστωση της βαθμολογίας θα επιτρέψει τη δίκαιη κατανομή της βαρύτητας ανά τάξη.

Μικτό σύστημα αξιολόγησης

Προτείνεται συνδυασμός ενδοσχολικών επιδόσεων με εθνικές εξετάσεις, ώστε η αξιολόγηση να αντικατοπτρίζει τόσο τη συνεχή προσπάθεια όσο και την επίδοση σε εθνικό επίπεδο.

Μείωση ύλης και εξεταζόμενων μαθημάτων

Ειδικά στη Γ’ Λυκείου, η ύλη και τα εξεταζόμενα μαθήματα θα μειωθούν, δίνοντας έμφαση στην ουσιαστική μάθηση και την καλύτερη προετοιμασία για την ανώτατη εκπαίδευση.

Ενίσχυση της Τράπεζας Θεμάτων και ενιαίο πλαίσιο εξετάσεων

Η συγκρότηση σώματος βαθμολογητών και η τυποποίηση των εξετάσεων θα εξασφαλίσουν αντικειμενικότητα και διαφάνεια στη διαδικασία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg9oz38cnoft?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η Υπουργός έχει τονίσει ότι οποιαδήποτε αλλαγή θα γίνει σταδιακά, με πιλοτικές φάσεις, ανεξάρτητη αποτίμηση και επαρκή μεταβατική περίοδο. Παράλληλα, η διαρκής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών θεωρείται κρίσιμη για την επιτυχή εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. Στόχος είναι ένα Λύκειο που αξιολογεί ουσιαστικά τις γνώσεις των μαθητών, προετοιμάζει για την επόμενη εκπαιδευτική ή επαγγελματική τους πορεία και διασφαλίζει δίκαιη κατανομή της βαθμολογίας, βάζοντας σε πρώτο πλάνο τη μάθηση και όχι μόνο τη βαθμοθηρία.

Η στάθμιση και η ποσόστωση της βαθμολογίας στις τρεις τάξεις του Λυκείου στο τραπέζι του διαλόγου

Στη βάση του σχεδιασμού του νέου Απολυτηρίου ορίζεται ξεκάθαρα ότι ο τελικός μέσος όρος του Εθνικού Απολυτηρίου θα προκύπτει από κλιμακωτή στάθμιση της επίδοσης και στις τρεις τάξεις του Λυκείου χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχει «κλειδώσει» η ποσόστωση αλλά και οι λεπτομέρειες αυτής, αν δηλαδή στην Α Λυκείου θα υπάρχει προσμέτρηση και των προφορικών. Για τις επόμενες δύο τάξεις (Β και Γ) ο σχεδιασμός είναι πιο ξεκάθαρος καθώς ουσιαστικά και η Β τάξη θα λειτουργεί προπαρασκευαστικά της Γ και οι βαθμολογίες γραπτών και προφορικών θα καταγράφονται, θα προσμετρώνται και θα συνυπολογίζονται μαζί με αυτόν της Α ώστε να προκύψει στο τέλος της Γ Λυκείου ο τελικός βαθμός του Εθνικού Απολυτηρίου.

Στον Εθνικό Διάλογο θα τεθεί το ερώτημα εάν θα προσμετράται η επίδοση και της Α΄ τάξης του Λυκείου. Όπως χαρακτηριστικά είπε η υπουργός κατά την συνεδρίασης της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων στη Βουλή σε 12 Ευρωπαϊκές χώρες ισχύει η συμμετοχή στον τελικό βαθμό για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια κατά 30% ο προφορικός και κατά 70% ο γραπτός. «Δεν μιλάμε για πολλαπλασιασμό εξετάσεων, αντιθέτως για λιγότερα μαθήματα», επεσήμανε η Υπουργός και διευκρίνισε ότι «ειδικά για την Γ’ τάξη του Λυκείου από έξι σε τέσσερα, μαζί με μείωση της ύλης. Μιλάμε για πιο δίκαιη αποτύπωση της συνολικής προσπάθειας με ποσόστωση της προφορικής και γραπτής εξέτασης στις τάξεις Β΄και Γ΄του Λυκείου. Το ποια θα είναι αυτή η αναλογία και με ποιες δικλίδες αξιοπιστίας, είναι ακριβώς το αντικείμενο του Εθνικού Διαλόγου. Το Λύκειο δεν πρέπει να είναι απλώς ένας χώρος προετοιμασίας για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο. Πρέπει να έχει τη δική του αυτοτέλεια και να εξοπλίζει τα παιδιά με δεξιότητες χρήσιμες, όποια πορεία κι αν ακολουθήσουν»,χαρακτηριστικά είπε η υπουργός.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgc43qg9xuop?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ρόλο κλειδί στην διαδικασία βαθμολόγησης και στο νέο σύστημα της αξιολόγησης (γραπτά και προφορικά) αναμένεται να διαδραματίσει το Εθνικό Σώμα Αξιολογητών, το οποίο θα λειτουργεί ως εγγυητής της αξιοπιστίας και της ακεραιότητας της διαδικασίας. Σύμφωνα με την κυρίαρχη πρόταση, τα γραπτά των μαθητών θα διορθώνονται σε πρώτο στάδιο ενδοσχολικά, στη συνέχεια όμως θα ψηφιοποιούνται και μέσω σκαναρίσματος του QR code θα υπόκεινται σε δειγματοληπτικούς ελέγχους, ώστε να αποτρέπεται το φαινόμενο της υπερβαθμολόγησης. Παράλληλα, εξετάζεται η θέσπιση μηχανισμού σύγκλισης μεταξύ προφορικών και γραπτών βαθμών, με πιθανή εφαρμογή «κόφτη» στη βαθμολογία όπου εντοπίζονται σημαντικές αποκλίσεις.

Οι Πανελλήνιες μένουν αμετάβλητες μέχρι....να καταργηθούν

Η υπουργός ξεκαθάρισε ότι ο διάλογος για το νέο πλαίσιο δεν αφορά τους μαθητές που φοιτούν σήμερα στο Λύκειο ή στην Γ’ Γυμνασίου, αλλά πιθανώς μαθητές μικρότερων τάξεων, υπό την προϋπόθεση ότι το σύστημα θα θεωρηθεί ώριμο. «Το Λύκειο δεν λειτουργεί – όλα κρίνονται σε ένα τρίωρο», επισημαίνει διαρκώς, περιγράφοντας την υπάρχουσα κατάσταση ως προβληματική. «Οι μαθητές βιώνουν κάθε χρόνο μια επαναλαμβανόμενη αγωνία, η οποία κορυφώνεται σε λίγες ώρες εξετάσεων, ενώ στην Γ’ Λυκείου πολλοί απομακρύνονται ουσιαστικά από τη σχολική διαδικασία».

Όπως τονίζεται από το Υπουργείο Παιδείας, οι Πανελλήνιες δεν καταργούνται, καθώς αποτελούν ένα αξιόπιστο και αδιάβλητο σύστημα. «Ανοίγουμε τον Διάλογο, θέτουμε ερωτήματα, μελετάμε τα σενάρια και δεσμευόμαστε για μια σταδιακή και προσεκτική εφαρμογή όσων συμφωνηθούν στο τέλος της διαδρομής του Διαλόγου. Δεν ξεκινάμε από τις απαντήσεις. Ξεκινάμε από τα σωστά ερωτήματα, τα υφιστάμενα προβλήματα, προκειμένου να καταλήξουμε σε ένα αξιόπιστο, δίκαιο, ανθεκτικό σύστημα το οποίο θα αντιμετωπίζει τις υφιστάμενες ανισότητες και προοπτικά θα οδηγήσει στο τέλος των Πανελληνίων» αποσαφηνίζει.

Σύμφωνα με τα όσα έχει προαναγγείλει η Σοφία Ζαχαράκη στόχος είναι «τον προσεχή Νοέμβριο να κατατεθεί νομοθετική πρωτοβουλία που θα μπορούσε ιδανικά να στηριχθεί από περισσότερα του ενός κόμματα» προσθέτοντας ότι «ένα Λύκειο με ουσία και ένα απολυτήριο με αξιοπιστία δεν θα είναι επιτυχία μιας κυβέρνησης, αλλά επιτυχία της χώρας».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dga8tjx5gr7d?integrationId=40599y14juihe6ly}