Οι γραπτές εξετάσεις του 5ου Έκτακτου Εισαγωγικού Διαγωνισμού Δικαστικών Υπαλλήλων θα διεξαχθούν στη Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 7 Μαρτίου και την Κυριακή 8 Μαρτίου 2026. Πρόκειται για το πρώτο στάδιο του διαγωνισμού και αφορά υποψηφίους όλων των κατηγοριών (ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ), οι οποίοι προορίζονται να στελεχώσουν πολιτικά και ποινικά δικαστήρια, καθώς και εισαγγελίες.

Το πρόγραμμα των εξετάσεων είναι αυστηρά καθορισμένο και περιλαμβάνει τρεις γραπτές δοκιμασίες, καθεμία διάρκειας τριών ωρών. Το Σάββατο το πρωί (10:00) θα πραγματοποιηθεί η εξέταση σε θέμα γενικής παιδείας, ενώ το ίδιο απόγευμα (17:30) ακολουθεί το μάθημα που περιλαμβάνει στοιχεία του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων και Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών. Την Κυριακή στις 10:00 θα διεξαχθεί η Τρίτη εξέταση, η οποία αφορά στοιχεία συνταγματικού και δικονομικού δικαίου.

Η αποχώρηση των υποψηφίων επιτρέπεται μόνο αφού περάσει μία ώρα από την έναρξη της εξέτασης. Επιπλέον, η προσέλευση πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μία ώρα νωρίτερα από την έναρξη κάθε δοκιμασίας, κάτι που σημαίνει ότι ο υποψήφιος οφείλει να είναι απόλυτα συνεπής, ώστε να μην αποκλειστεί για τυπικούς λόγους.

Η κατανομή των υποψηφίων στα εξεταστικά κέντρα και στις αίθουσες δεν ανακοινώνεται από πριν στο ίδιο πρόγραμμα, αλλά θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών. Συνεπώς, κάθε υποψήφιος πρέπει να ελέγχει εγκαίρως τις ανακοινώσεις της Σχολής, ώστε να γνωρίζει ακριβώς σε ποιο κέντρο και σε ποια αίθουσα θα εξεταστεί.

Ως προς την εξεταστέα ύλη, αφαιρέθηκαν από την ύλη της δ σειράς η διοικητική δικονομία, ο οργανισμός του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η δικονομία του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς και τα άρθρα που αφορούν διοικητικά δικαστήρια και τη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών.

Επίσης, προστέθηκαν στην ύλη της Ε’ Σειράς τα ακόλουθα άρθρα (μαζί με τις παραπομπές τους):

Στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας: 234, 305 και 306

Στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας: 95-99, 192-193, 352, 391, 465 και 487

Η μορφή της εξέτασης δεν είναι σταθερή, καθώς προβλέπεται ότι τα θέματα μπορεί να δοθούν είτε ως ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, είτε ως ερωτήσεις γνώσεων, είτε ως πρακτικά θέματα με επιμέρους ερωτήματα, είτε ως συνδυασμός αυτών. Ένα πολύ κρίσιμο σημείο είναι ότι στην ύλη περιλαμβάνονται όχι μόνο τα άρθρα που αναφέρονται στην ύλη, αλλά και όσα άρθρα παραπέμπονται μέσα σε αυτά. Με άλλα λόγια, αν ένα εξεταζόμενο άρθρο αναφέρει ότι κάτι ρυθμίζεται από άλλη διάταξη του ίδιου νομοθετήματος, τότε και εκείνη η διάταξη θεωρείται εξεταστέα. Αυτό αυξάνει πρακτικά την ύλη και απαιτεί προσοχή στην μελέτη.

Σε οργανωτικό επίπεδο, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να έχουν μαζί τους ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ. Επιτρέπεται να φέρουν ασχολίαστους κώδικες και ασχολίαστα κείμενα νόμων που περιέχουν την εξεταστέα ύλη.

Τέλος, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις απαγορεύσεις, καθώς η κατοχή κινητού τηλεφώνου ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής μέσα στην αίθουσα συνεπάγεται αποκλεισμό από την εξεταστική διαδικασία. Απαγορεύονται επίσης οποιουδήποτε τύπου χαρτιά, καθώς και το κάπνισμα, το άτμισμα, η χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων κ.λπ. Τα κινητά παραδίδονται υποχρεωτικά στους επιτηρητές πριν από την έναρξη και επιστρέφονται μετά την παράδοση του γραπτού.

Εμείς συνεχίζουμε δυναμικά την προετοιμασία μας με θέματα εξετάσεων πάνω στον Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (ΚΔΥ), ώστε να είμαστε απόλυτα έτοιμοι για τον διαγωνισμό. Το Α’ Μέρος και το Β’ Μέρος μπορείτε να τα βρείτε εδώ και εδώ αντίστοιχα.

1ο Ερώτημα

Επεξήγηση σωστής απάντησης: (άρθρο 171 παρ. 4β ΚΔΥ) «η πειθαρχική δίκη επαναλαμβάνεται, με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 208 […] β) αν μετά την έκδοση τελεσίδικης καταδικαστικής πειθαρχικής απόφασης, εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση ποινικού δικαστηρίου ή αμετάκλητο απαλλακτικό βούλευμα για την ίδια πράξη ή παράλειψη» (άρθρο 208 παρ. 1 ΚΔΥ) «την επανάληψη της πειθαρχικής δίκης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 171, μπορούν να ζητήσουν τα αρμόδια για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης όργανα στην περ. α) της παραγράφου αυτής, ο δικαστικός υπάλληλος της περ. β), γ) και δ) της ίδιας παραγράφου και ο Υπουργός Δικαιοσύνης σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις». Οπότε σωστή απάντηση είναι η επιλογή Α.

2ο Ερώτημα

Επεξήγηση σωστής απάντησης: (Άρθρο 177 παρ. 1 ΚΔΥ) «ο δικαστικός υπάλληλος που απέβαλλε την υπαλληλική ιδιότητα με οποιονδήποτε τρόπο δεν διώκεται πειθαρχικώς. Αν όμως κατά τη λύση της υπαλληλικής σχέσης έχει ασκηθεί δίωξη […] η πειθαρχική διαδικασία συνεχίζεται και μετά τη λύση της υπαλληλικής σχέσης, με εξαίρεση την περίπτωση του θανάτου. Σε περίπτωση κατά την οποία συνεχίζεται η πειθαρχική διαδικασία, αν εκδοθεί καταδικαστική απόφαση, παραμένει ανεκτέλεστη». Οπότε, η απάντηση είναι η επιλογή Α.

3ο Ερώτημα

Επεξήγηση σωστής απάντησης: (άρθρο 171 παρ. 5 ΚΔΥ) «Η εισαγγελική αρχή υποχρεούται να ανακοινώνει αμέσως στην προϊσταμένη αρχή του δικαστικού υπαλλήλου κάθε ποινική δίωξη που ασκείται κατ’ αυτού. Ο γραμματέας του δικαστηρίου ή του δικαστικού συμβουλίου υποχρεούται να ανακοινώνει αμέσως στην ίδια αρχή τα παραπεμπτικά ή απαλλακτικά βουλεύματα σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας, καθώς και τις εκδιδόμενες σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας καταδικαστικές ή αθωωτικές αποφάσεις που αφορούν στον δικαστικό υπάλληλο. Σε περίπτωση εγκλεισμού σε σωφρονιστικό κατάστημα, ο διευθυντής φυλακών γνωστοποιεί τούτο, χωρίς καθυστέρηση, στην προϊσταμένη αρχή του δικαστικού υπαλλήλου». Η απάντηση είναι η επιλογή Γ.

4ο Ερώτημα

Επεξήγηση σωστής απάντησης: (άρθρο 165 παρ. 2 ΚΔΥ) «πειθαρχικά παραπτώματα είναι ιδίως: […] β) η παράβαση καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς νόμους γ) η αναξιοπρεπής ή ανάρμοστη ή ανάξια για δικαστικό υπάλληλο διαγωγή εντός και εκτός υπηρεσίας […]» Σωστές απαντήσεις είναι οι επιλογές Α και Β.

5ο Ερώτημα

Επεξήγηση σωστής απάντησης: (άρθρο 165 παρ. 2 ΚΔΥ) «πειθαρχικά παραπτώματα είναι ιδίως: […] δ) η αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων ε) η άρνηση ή η παρέλκυση εκτέλεσης υπηρεσίας […] η) η απείθεια και η άρνηση συμμόρφωσης στις νόμιμες εντολές των προϊσταμένων […] ια) η μη εξυπηρέτηση των πολιτών και η μη έγκαιρη διεκπεραίωση των υποθέσεων». Σωστές απαντήσεις είναι όλες οι επιλογές Α, Β, Γ, και Δ.

6ο Ερώτημα

Επεξήγηση σωστής απάντησης: (άρθρο 166 παρ. 2 ΚΔΥ) «Η ποινή της οριστικής παύσης μπορεί να επιβληθεί μόνο για τα ακόλουθα παραπτώματα: […] ε) αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων πάνω από είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες συνεχώς […]» (άρθρο 178 παρ. 4 ΚΔΥ) «ο Υπουργός Δικαιοσύνης μπορεί να παραγγείλει πειθαρχική δίωξη κάθε δικαστικού υπαλλήλου». Σωστή είναι η απάντηση Α.

7ο Ερώτημα

Επεξήγηση σωστής απάντησης: (άρθρο 166 παρ. 1 περ. Ζ ΚΔΥ) αναφέρεται ως πειθαρχική ποινή σε περίπτωση τελεσίδικης πειθαρχικής καταδίκης, ενώ, στις πρώτες διατάξεις ο δικαστικός υπάλληλος μπορεί να τεθεί σε αργία καθώς του έχει ασκηθεί ποινική ή πειθαρχική δίωξη δίχως να έχει τελεσιδικήσει η υπόθεση.

8ο Ερώτημα

Επεξήγηση σωστής απάντησης: (άρθρο 182 ΚΔΥ) «σε περίπτωση απόσπασης του δικαστικού υπαλλήλου σε μη δικαστική υπηρεσία, αρμόδιο είναι το πειθαρχικό όργανο της γραμματείας ή υπηρεσίας στην οποία ανήκει οργανικά». Οπότε, σωστή απάντηση είναι η επιλογή Β.

9ο Ερώτημα

Επεξήγηση σωστής απάντησης: (άρθρο 181 παρ. 4 ΚΔΥ) «Το δικαστικό συμβούλιο στο οποίο έχει εισαχθεί πειθαρχική υπόθεση είτε μετά από άσκηση πειθαρχικής δίωξης είτε κατά παραπομπή από υπηρεσιακό συμβούλιο, εάν κρίνει ότι το πειθαρχικό παράπτωμα επισύρει, κατά νόμο, πειθαρχική ποινή κατώτερη της οριστικής παύσης μπορεί, εκτιμώντας τις περιστάσεις, είτε να κρατήσει και να εκδικάσει την. Υπόθεση είτε να την παραπέμψει στο αντίστοιχο υπηρεσιακό συμβούλιο». Οπότε, σωστή απάντηση είναι η επιλογή Γ.

10ο Ερώτημα

Επεξήγηση σωστής απάντησης: (άρθρο 178 παρ. 4-5 ΚΔΥ) «4. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης μπορεί να παραγγείλει πειθαρχική δίωξη κάθε δικαστικού υπαλλήλου. 5. Ο Πρόεδρος […] του Αρείου Πάγου […] μπορούν να παραγγείλουν την άσκηση πειθαρχικής δίωξης κατά δικαστικών υπαλλήλων που υπηρετούν στα αντίστοιχα δικαστήρια και υπηρεσίες»

Έπεται το τέταρτο και τελευταίο μέρος, καλή μελέτη!