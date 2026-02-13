Η «σκόνη» που σηκώθηκε από τη συνέντευξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας.

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννης Στουρνάρας, επέλεξε να παραχωρήσει συνέντευξη στην «Ομάδα Αλήθειας» την οποία οι πολιτικοί αντίπαλοι της κυβέρνησης, την χαρακτηρίζουν «προπαγανδιστικό μηχανισμό» του Μεγάρου Μαξίμου.

Δικαίωμα του να μιλάει όπου θέλει, δικαίωμα των άλλων -Κώστας Ζαχαριάδης, εν προκειμένω- να αντιδρούν (σφοδρά) με ανακοινώσεις σε αυτή την επιλογή.

Αλλά τα όσα είπε ο κεντρικός τραπεζίτης για την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Δεν προκαλούν καμία εντύπωση τα όσα είπε για την αντιπολιτευτική στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 2012-2014, ούτε ότι επιτέθηκε εναντίον του πρώην πρωθυπουργού για το πρώτο εξάμηνο και τη διαπραγμάτευση εκείνης της περιόδου και για τα όσα συνέβησαν στην υπόθεση Novartis.

Θα μπορούσαν, όμως, να συζητηθούν τα καλά λόγια που είπε για τον Ευκλείδη Τσακαλώτο και τον Γιώργο Χουλιαράκη, για τη δημοσιονομική στρατηγική τους, μετά το καλοκαίρι του 2015. Όπως, επίσης, και οι αναφορές για -σχετικά- καλή συνεργασία με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους, αλλά και ουδέτερη αναφορά στον ρόλο του υπερταμείου, για το οποίο ανέφερε πως δεν επηρέασε σε κάτι τη χώρα.

Με απλά λόγια, ο Γιάννης Στουρνάρας «χάλασε» το αφήγημα της «Ομάδας Αλήθειας» για μια σειρά από ζητήματα τα οποία η ΝΔ επαναφέρει συχνά, πυκνά στην «αντιΤσίπρας» ρητορική της…

Α.Γ.