Ο Γιάννης Στουρνάρας εμφανίζεται καθησυχαστικός μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του Νόμου Κατσέλη, τονίζοντας ότι δεν απειλείται η χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Την εκτίμηση ότι έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες πρόνοιες ώστε να μη διαταραχθεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα της χώρας από την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου για τον εκτοκισμό των δανείων που είχαν υπαχθεί στον Νόμο Κατσέλη, εξέφρασε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας.

Μιλώντας χθες στο ραδιόφωνο της ΕΡΑ, ο κ. Στουρνάρας σημείωσε ότι η Τράπεζα της Ελλάδος αναμένει την καθαρογραφή της απόφασης, καθώς, όπως τόνισε, «οι λεπτομέρειες παίζουν σημαντικό ρόλο». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «θέλω να πιστεύω ότι έχουν ληφθεί όλες οι πρόνοιες για να μη θιγεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα της χώρας». Αναφερόμενος στις ρυθμίσεις για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, ανέφερε ότι εκτιμά πως η κυβέρνηση έχει κάνει το καλύτερο δυνατό για τους δανειολήπτες, προστατεύοντας ταυτόχρονα τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, προσθέτοντας ότι η Τράπεζα της Ελλάδος είναι στη διάθεση της πολιτείας για την παροχή τεχνικής βοήθειας στα σχετικά ζητήματα.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο επίδρασης της πολιτικής κατάστασης στην οικονομία, ο διοικητής της ΤτΕ χαρακτήρισε την πολιτική σταθερότητα ως «το σημαντικότερο άυλο κεφάλαιο που έχει μια χώρα», επισημαίνοντας ότι σε ένα διεθνές περιβάλλον έντονης γεωπολιτικής αστάθειας, δασμών και εμπορικών πολέμων, αποτελεί βασική προϋπόθεση για κάθε άλλη πρόοδο. Όπως ανέφερε, δεν μπορεί να διανοηθεί ότι τίθεται υπό αμφισβήτηση ένα κεκτημένο που συνέβαλε καθοριστικά στην έξοδο της χώρας από την κρίση, υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Αναφερόμενος, τέλος, στις κοινωνικές ανισότητες, ο κ. Στουρνάρας παραδέχθηκε ότι αποτελούν ένα από τα βασικότερα προβλήματα της χώρας, ωστόσο εξέφρασε την εκτίμηση ότι η κατάσταση βελτιώνεται. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «κάθε χρόνο οι κοινωνικές ανισότητες μειώνονται», προσθέτοντας ότι τα σχετικά στοιχεία παρακολουθούνται συστηματικά από την Τράπεζα της Ελλάδος και δείχνουν θετική πορεία, χωρίς, όπως τόνισε, να πρέπει να ξεχνά κανείς το σημείο στο οποίο βρισκόταν η χώρα πριν από δέκα χρόνια.