Τρία τα προγράμματα που πρόκειται να τρέξουν το επόμενο τρίμηνο: «Παράγουμε Εδώ», επιδότηση για νέους πτυχιούχους και «Ανακαινίζω - Αναβαθμίζω».

Ένα νέα σημαντικό χρηματοδοτικό εργάλειο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανακοίνωσε την Δευτέρα ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Νίκος Παπαθανάσης προανήγγειλε ένα νέο πρόγραμμα επιδότησης της τάξης του 50% σε επιχειρηματικά σχέδια, με ανώτατο όριο τις 200.000 ευρώ.

Το πρώτο πρόγραμμα - με την ονομασία «Παράγουμε Εδώ» - αναμένεται να ανοίξει εντός Φεβρουαρίου και αφορά μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή προϊόντων.

Όπως δήλωσε ο υπουργός, «θα δώσει επιδότηση 50% σε επιχειρηματικά σχέδια, με ανώτατο όριο τις 200.000 ευρώ». Αυτό σημαίνει ότι επενδυτικό σχέδιο ύψους 150.000 ευρώ μπορεί να λάβει επιδότηση 75.000 ευρώ, ενώ σχέδιο 400.000 ευρώ μπορεί να επιδοτηθεί με το μέγιστο ποσό των 200.000 ευρώ.

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις μπορούν να συνδυάσουν την επιδότηση με δάνειο από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, με επιδότηση επιτοκίου 40%, ή με εγγύηση δανείου έως 80%, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σημειώνεται πως το πρόγραμμα αφορά επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον μία διαχειριστική χρήση και δραστηριοποιούνται σε ΚΑΔ που συμβάλλουν στη μείωση του εμπορικού ελλείμματος, μέσω παραγωγικών δραστηριοτήτων.