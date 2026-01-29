Πλέον επεξεργάζονται τα τελευταία στοιχεία για να μπορέσει εντός Μαΐου να βγει στον αέρα.

Έρχεται την άνοιξη το νέο πρόγραμμα για ανακαίνιση κατοικίας με επιδότηση έως 36.000 ευρώ. Το ανανεωμένο πρόγραμμα «Ανακαινίζω» θα αφορά και σε κατοικίες που χρησιμοποιούνται για ιδιοκατοίκηση και σε «κλειστά» σπίτια, ενώ θα δίνει την δυνατότητα στους δικαιούχους να προβούν, πέρα από την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών τους, και σε εργασίες ανακαίνισης- αρκετά κοστοβόρες για ένα μέσο νοικοκυριό.

Πλέον επεξεργάζονται τα τελευταία στοιχεία για να μπορέσει εντός Μαΐου να βγει στον αέρα. Το πρόγραμμα, ύψους 400 εκατ. ευρώ, έλαβε και επίσημα το «πράσινο» φως από την Κομισιόν. Μάλιστα, όπως τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, σε ραδιοφωνική συνέντευξη (ΣΚΑΪ), το νέο αυτό πρόγραμμα είναι το πρώτο του είδους στην Ευρώπη.

Συγκεκριμένα, η ενίσχυση θα αφορά σε ιδιοκατοίκηση, σπίτια δηλαδή που ήδη χρησιμοποιούνται από τους ιδιοκτήτες τους, και σε ενοικίαση, κλειστά ακίνητα (για τουλάχιστον δύο έτη) τα οποία προορίζονται να βγουν ξανά στην αγορά ενοικίων. Το πρόγραμμα αφορά ακίνητα που έχουν ανεγερθεί πριν από το 1990.

Οσον αφορά τις επιδοτήσεις, φαίνεται πως θα είναι… γενναίες, αφού, όπως εξηγούν οι ίδιες πηγές, το όριο επιδότησης θα φτάνει τα 36.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί και η κάλυψη έως και 90% του κόστους. Ειδικότερα, η επιδότηση φτάνει τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για κατοικίες έως 120 τ.μ.

Με τη συμμετοχή των πολιτών στο πρόγραμμα, που θα βγει στον αέρα τον Μάιο, θα μπορούν να επωφεληθούν από ήπια ενεργειακή αναβάθμιση έως και εργασίες πλήρους ανακαίνισης κατοικίας.

Ενδεικτικά, στις δαπάνες μπορούν να περιληφθούν οι εργασίες για ανακαίνιση μπάνιου, κουζίνας, αντικατάσταση πόρτας εισόδου και εσωτερικών θυρών, αντικατάσταση δαπέδων, αντικατάσταση ή επισκευή ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, δομικών στοιχείων, επιχρισμάτων, πλακιδίων, χρωματισμών και λοιπές αντίστοιχες εργασίες.